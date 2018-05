Di Maio | oggi con Lega non parliamo di nomi ma del contratto

Cos'ha detto oggi Di Maio : Roma, 12 mag. , askanews, 'Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata'. Lo afferma il ...

Di Maio-Salvini - frenata sul premier. Oggi incontro a Milano : È in salita la strada che porta alla conclusione dell'accordo di governo tra M5s e Lega. Un incontro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini si è concluso con un nulla di fatto sulla...

Prove di governo : oggi nuovo incontro Salvini-Di Maio - il nodo è sempre il premier : Serve almeno un altro incontro ai due leader per sciogliere il nodo di chi sarà il capo del governo giallo-verde. Al momento passi avanti si registrano solo su alcuni temi del programma.

Di Maio-Salvini - si riparte : oggi incontro per definire premier e squadra di governo : Per definire la prima bozza del contratto di governo tra M5s e Lega che, nelle intenzioni, "sarà pronta entro tre giorni", si comincia subito. Accordo su numerosi punti, resta il nodo della squadra di governo.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio e Salvini spingono reddito di cittadinanza e flat tax (11 maggio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Di Maio e Salvini rilanciano reddito di cittadinanza e flat tax per l'accordo di Governo. A Giugno vertice Usa-Corea del Nord con Trum e Kim Jong-Un(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 05:20:00 GMT)

Governo 5Stelle-Lega - oggi il vertice tra Di Maio e Salvini : Matteo Salvini e Luigi Di Maio si incontreranno oggi per discutere del contratto di Governo in vista dell'intesa tra Lega e Movimento 5 Stelle per la formazione di un Governo. Sarà proprio questo il primo punto della trattativa, il contratto di Governo tanto sbandierato da M5S nelle ultime settimane.Di Maio ha annullato ieri tutti gli impegni per la giornata odierna proprio per il faccia a faccia con Salvini nella Sala Siani del Palazzo dei ...

GOVERNO M5S LEGA - TOTO-PREMIER E NOMI MINISTRI/ Salvini e Di Maio - iniziato l'incontro : "oggi schema al Colle" : GOVERNO M5S LEGA, totoNOMI premier e MINISTRI. Salvini e Di Maio: idea staffetta, ma spunta Giulia Bongiorno. Le ultime notizie sulla formazione dell'esecutivo: gli scenari(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:50:00 GMT)

Enrico Mentana - la bomba sul vertice tra Salvini e Di Maio : 'Entro oggi inviano lo schema di programma al Colle' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono riuniti 'in un luogo riservato' per la 'stesura dello schema di programma da inviare al Quirinale entro oggi'. Lo rivela su Facebook il direttore del TgLa7 ...

Matteo Salvini - ultimo appello : 'Non rompo con Silvio Berlusconi - ma ci dia l'appoggio esterno'. Siluri su Mattarella e Di Maio : In una cruciale giornata politica, Matteo Salvini parla di primissimo mattino, ospite e Circo Massimo su Radio Capital. Prima di tutto, le rassicurazioni a Silvio Berlusconi : 'Se romperò con lui? Noi e Forza Italia ci siamo ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Mattarella nomina suo premier - l'ira di Di Maio contro Lega-PD (9 maggio) : ULTIME NOTIZIE, 9 maggio: l'ira di Di Maio contro Lega e PD, aumenta la pressione su Berlusconi. Coppa di Francia, la favole del Les Herbiers si interrompe contro il PSG(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 04:35:00 GMT)

Berlusconi : no appoggio esterno a governo M5s-Lega - Il Carroccio spera ancora - Di Maio corre verso le elezioni - Renzi lancia Gentiloni se ... : Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni del 4 marzo, Forza Italia non può accettare nessun veto". Giorgetti: "Mai avuto ...

Governo M5S-Lega? Berlusconi : no ad appoggio esterno - Di Maio : chiederemo decreto per poter votare a giugno : Il testo è stato diffuso dallo stesso leader di Forza Italia, che continua: "Dopo due mesi di tentativi per dare vita ad un Governo espressione del Centrodestra, prima forza politica alle elezioni ...

Di Maio : «Decreto per votare a giugno» Giorgetti : «Non vogliono fare il governo» E Fi rifiuta appoggio esterno Lega- M5s : «Il colpo di scena ora potrebbe essere che si mettano tutti d’accordo contro di noi. Sarebbe verosimile, magari era lì che volevano arrivare...»

