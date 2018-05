Di Maio | ' il lavoro procede bene | ampi punti di convergenza'

Governo M5S-Lega - Di Maio e Salvini a lavoro<br>Premier terzo di "alto profilo" : 15.30 - È in corso la riunione tra M5S e Lega per il contratto di Governo. Vi prendono parte alcuni tecnici e pochi rappresentanti parlamentari. Da fonti pentastellate emerge l'intenzione del M5S di sottoporre il contratto stipulato con la Lega all'approvazione dei propri elettori attraverso la piattaforma Rousseau.14.50 - Matteo Salvini e Luigi Di Maio decideranno entro domenica a chi proporre il ruolo di Premier nel Governo Lega-M5S. ...

Di Maio : ora al lavoro per contratto di governo : Sono molto orgoglioso che siamo arrivati fin qui mantentendo la nostra linearità e la nostra coerenza e portando avanti in maniera lineare la nostra linea politica. È un grande obiettivo raggiunto, ...

Salvini e Di Maio al lavoro. Prima intesa sul premier Video : 3 Il via vai a Montecitorio è partito fitto gia' alla buon’ora. Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sono incontrati nelle segrete stanze per buttar giù il fatidico programma di governo. Ai due leader di Lega e M5S quasi non pareva vero di poter passare “alle cose formali” cit.. Una base a dire il vero era gia' stata pianificata verbalmente nel corso delle telefonate che hanno preceduto la fatidica svolta. Ci vorranno però ancora ...

Governo - Di Maio : “Passo indietro di Berlusconi importante. Ora al lavoro con Salvini - ma ci vorranno più di 24 ore” : “E’ un momento importante. Ha prevalso la responsabilità, sono molto contento. Domani mattina ho intenzione di incontrare Matteo Salvini e inizieremo a parlare dei temi per il Paese, poi dopo parleremo di nomi. La cosa importante è il contratto di Governo, perché in quel contratto ci sono le cose che aspettiamo da 30 anni in Italia, le soluzioni ai nostri problemi. E’ un momento importante, ma abbiamo ancora tanto da ...

Salvini e Di Maio - c'eravamo tanto amati; Caos dem - nel Pd guerra di documenti e liste; Lavoro - e' record di occupati dal 2008 : Caos DEM, NEL PD guerra DI documenti E LISTE Nel Pd burrascosa vigilia della direzione nazionale chiamata a decidere sulla segreteria e la linea politica. Sul piatto l'alleanza coi Cinque Stelle, ma ...

Lavoro - Di Maio : “Bisogna cambiare tutto - andiamo presto al voto” : Di Maio ritorna sulla necessità di tornare il voto a giugno: "I partiti riempiranno questa giornata con frasi fatte, slogan e auspici sul Lavoro e sull'articolo 1 della Costituzione. Ma se non interveniamo subito il Lavoro in Italia diventerà sempre più sottopagato e precario".Continua a leggere

Festa del lavoro. Di Maio : va rivisto jobs act. Martina : sicurezza è vera emergenza : Il mio pensiero va a lavoratori senza diritti - scrive in una nota - Laura Boldrini di Liberi e Uguali. Intanto Matteo Salvini, su una ruspa, twitta: "Prendo lezioni. Faccio bene?" Buon primo maggio

Il super esperto assunto da Di Maio? Lavorò coi figli di Mattarella e Napolitano : È iniziata la Terza repubblica, ripetono a ogni occasione i vertici pentastellati. E come prova dell"assunto elencano i nomi dei "vecchi politici" della Seconda che, grazie a loro, andrebbero in archivio. Poi leggi le cronache della crisi politica che si trascina stancamente da una cinquantina di giorni, e vedi che a rincorrersi sono i soliti nomi, da Mattarella a Napolitano. Non si tratta però del presidente della Repubblica e dell"emerito, ma ...

Governo - appello di Di Maio al Pd : dal lavoro alla povertà - ecco i punti in comune : Il leader dei 5 Stelle si dice "fiducioso perché sulla carta ci sono tanti punti di convergenza", evidenzia che "non si tratta di alleanze", le quali implicherebbero scambi di poltrone, rivendica la "massima coerenza" tra quanto detto prima del voto e quanto fatto dopo

Luigi Di Maio dopo il secondo incontro con Fico : "Siamo pronti per metterci al lavoro col PD" : La delegazione del Movimento 5 Stelle ha tenuto oggi un incontro di 40 minuti con il Presidente della Camera Roberto Fico, a due ore di distanza dalle consultazioni col Partito Democratico. All'incontro, come accaduto anche due giorni fa, si sono presentati Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo.Ecco cosa ha riferito ai giornalisti, al termine dell'incontro, Luigi Di Maio: La prima cosa che vorrei dire, visto che in questi giorni di ...

Fico al lavoro per governo M5s-Pd. I dem : aperti al confronto. Di Maio chiude con la Lega : Il presidente della Camera riceve dal capo dello Stato l’incarico di verificare entro giovedì la fattibilità di una maggioranza di governo con dem e Movimento 5 Stelle. Martina (Pd): ok confronto ma basta ambiguità. Di Maio positivo: valutiamo intesa ma resta condizione del contratto di governo. Salvini: una presa in giro ...

Governo - Di Maio : 'Con Salvini buon lavoro' - su pensioni attese novità Video : Per la formazione del nuovo Governo, il capo politico del Movimento 5 stelle torna a sollecitare il leader della Lega con il quale si registra ancora una sintonia su diverse questioni di primaria importanza: dalla riforma #pensioni alla riduzione della pressione fiscale, dalla revisione del Jobs act alle modifiche alla legge sulla buona scuola. Ma è in particolare sulla previdenza che si registra più sinergia. Dal superamento della legge Fornero ...

Di Maio : con Salvini si può fare buon lavoro - è affidabile : Ad avvalorare i retroscena che vogliono Matteo Salvini vicino a un'intesa con Di Maio arrivano le parole del leader pentastellato dal Salone del Mobile di Milano: «Io credo fortemente...

Di Maio : con Salvini si può fare un gran lavoro. Berlusconi : “Il leader è Matteo - no contatti col Pd”. Martina : “Dialogo con il M5S? Aspettiamo il Colle” : Silvio Berlusconi tende la mano a Matteo Salvini e prova a ricucire per evitare lo strappo. Alla Lega si rivolge anche Luigi Di Maio, lodandone la «affidabilità» e dicendosi sicuro che, insieme, si potrebbero «fare grandi cose»....