Di Maio | contratto di governo con gli italiani al centro Salvini | stiamo lavorando per

Di Maio : «Passi in avanti sul contratto di governo». Alle 16 vertice con Salvini : Il leader dei 5 Stelle su Facebook: convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell’immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi

Contratto di governo - Di Maio : 'Positivo l'incontro di venerdì' : "Sto andando a Milano per proseguire il lavoro sul Contratto di governo. Anche l'incontro di ieri mattina è stato positivo". A dirlo è il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un post sul Blog ...

"Continuano gli incontri tra Salvini e Di Maio per la stesura del contratto di governo" : Aziende-partito e strategie politiche a confronto. L'uscita di ieri di Davide Casaleggio minaccia di sparigliare le carte del dialogo "Legastellato" 12 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 maggio : Governo SalviMaio : il contratto avanza e il premier non si trova : La trattativa Grosso guaio per il premier. Al Colle con una rosa di nomi Gialloverdi – Stallo Cinque Stelle e Lega sulla ricerca del terzo uomo. I parlamentari M5S contro l’ipotesi di un tecnico: “Si venderà” di Luca De Carolis e Paola Zanca La minoranza permalosa di Marco Travaglio Vista l’ombra di B. e certi connotati di Salvini, il Governo Salvimaio ci stava veramente sulle palle. Poi i giornali, Macron, Renzi e i suoi ...

Governo Lega-M5s ultime notizie/ Di Maio a Meloni “contratto solo con Salvini” : Toti “ok reddito cittadinanza” : Trattative di Governo M5s-Lega: ultime notizie, domani terzo vertice a Milano tra Di Maio e Salvini. Leader grillino incontra Meloni: "contratto solo con Carroccio". E Berlusconi intanto..(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 21:09:00 GMT)

Sergio Mattarella - i dubbi del Quirinale sul contratto di governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini : cosa manca : Tra M5s e Lega tutto fatto. Tranne il contratto di governo da presentare al presidente della Repubblica Sergio Mattarella . Al di là delle ironie, la riunione-fiume di giovedì tra i grillini Luigi Di ...

GOVERNO LEGA-M5S - DOMANI VERTICE SALVINI-DI Maio/ Resta rebus premier - Casaleggio : "Contratto votato online" : GOVERNO MS5-Lega, ultime notizie, sorpresa Di MAIO: “Berlusconi senza colpe, Salvini ha fatto peggio”. Sintonia nel secondo VERTICE su flat tax e conflitto d'interessi: DOMANI terzo VERTICE(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 18:10:00 GMT)

Salvini da Di Maio - un’ora a colloquio «Nel contratto di governo anche conflitto di interessi» : Casaleggio: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

M5S-Lega - Di Maio : ?passi avanti su flat tax e migranti - nuovo incontro a Milano. Casaleggio : voto online sul contratto : Da qui a domenica saranno tre giorni di trattative e incontri per la formazione del governo giallo-verde. La road map prevede nuovi “tavoli” su programma, ministri e premier ...

M5S-Lega - domani nuovo verticeDi Maio : "Nessun rischio con l'Ue"Casaleggio : contratto al voto online : "domani si farà un altro incontro sul programma di governo a Milano, al Pirellone presso gli uffici del Movimento 5 stelle". Lo ha detto Luigi Di Maio uscendo da Montecitorio dopo la riunione con Matteo Salvini per arrivare a un compromesso per far nascere il governo Lega-Movimento Cinque Stelle. I due leader trattano, su tutto: dai Segui su affaritaliani.it

Salvini e Di Maio studiano il contratto : 'l'impegno è fare il prima possibile' : Oggi nuovo incontro per parlare di programma e ministri. La sfida è trovare un premier terzo, gradito al presidente Mattarella che ha già avvertito: 'no a spinte anti europee' -

Governo - incontro Di Maio-Salvini. Casaleggio : contratto sarà votato online. 5s : premier non Massolo : Salvini: "Due o tre giorni per chiudere o si vota". Di Maio: "Raggiunto un grande obiettivo. Ora diamo il prima possibile un Governo agli italiani". Casaleggio: il contratto votato online su Rousseau. Meloni: sostegno Fdi dipende da chi fa il premier. Carfagna (FI): "Voteremo no o astensione, dipende da chi c'è"

Casaleggio : «Il contratto di governo con Lega sarà votato on line». Salvini da Di Maio : «Ora chiudiamo intesa» : Il figlio del fondatore M5S: «Voto degli iscritti sarà vincolante all’accordo». Il leader leghista: vicini ad un accordo. Renzi: da loro promesse folli, ora le realizzino

Governo M5s Lega - ultime notizie contratto di programma/ Fratelli d'Italia sostiene Di Maio e Salvini? : Di Maio e Salvini preparano la squadra di Governo: incontri e riunioni ad oltanza. Meloni sostiene M5s e Lega? “Sei punti irrinunciabili”, fa sapere Fratelli d'Italia. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 20:41:00 GMT)