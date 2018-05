Di Maio chiesto sostegno Meloni? Follia : ANSA, - ROMA, 12 MAG - Giallo sulla presenza di Fratelli d'Italia in un governo a guida M5S, che il MoVimento bolla come 'una Follia'. L'unica cosa certa è un incontro tra i due leader, Meloni e Di ...

Di Battista : "Di Maio mi ha chiesto di non partire" : Roma, 11 mag. , AdnKronos, - "Se c'è rivalità tra me e Di Maio? Assolutamente no. Ci confrontiamo su tutto, sembrerà strano però oltre ad essere due esponenti del M5S siamo anche molto amici". Così ...

Salvini-Di Maio : 'Passi avanti'. Chiesto tempo fino a domenica : Resta, innanzitutto, la questione della premiership, che una volta risolta potrebbe sbloccare a cascata le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. LEGGI ANCHE Ipotesi ...

Salvini-Di Maio : 'Passi avanti'. Chiesto tempo fino a domenica : Nuovo incontro oggi tra i leader di Lega e M5S, Matteo Salvini e Luigi Di Maio, dopo la concessione da parte del capo dello Stato Sergio Mattarella di altro tempo per formare il nuovo governo e l'...

Governo : si tratta ancora. Vertice Di Maio-Salvini - chiesto altro tempo al Quirinale : "Belloni - ha detto inoltre a proposito della segretaria generale della Farnesina data in pole per un incarico da parte del capo dello Stato - non la conosco, sarà la migliore persona del mondo, ma ...

Salvini e Di Maio : Elezioni l’otto luglio. La nota del Quirinale : «Mai chiesto incontro tra Lega e M5S» : |Nuovo “giro” di incontri con Mattarella. : Il responsabile del Movimento 5 Stelle«Il leader della Lega ha scelto ancora una volta Berlusconi». Martina, segretario “reggente” del Pd: «Irrispettosi»|

Governo - Di Maio : “Salvini ha preferito Berlusconi e ha chiesto di formare un esecutivo di voltagabbana” : “Deciderà il presidente della Repubblica ma per noi si può andare a votare subito, la prima data utile è l’8 luglio. Da oggi ci mettiamo in campagna elettorale e raccontiamo i due mesi di bugie dei partiti politici. Chiedo ai cittadini di mandarci al Governo con il voto, non vedo altre possibilità”. Lo ha detto il capo politico del M5s Luigi Di Maio, in diretta Facebook. L'articolo Governo, Di Maio: “Salvini ha preferito ...

Luigi Di Maio ha chiesto di tornare a votare velocemente - ecco quando Video : Le ultime elezioni regionali non sono state certamente un assist per il Movimento 5 Stelle, anzi tutt'altro. Quanto successo in Friuli non può passare inosservato agli opinionisti politici, né tanto meno a #Di Maio, dove il movimento grillino è passato dal 24% del 4 Marzo al 7,2% di Domenica scorsa, decimando i consensi dei suoi elettori. L'appello a Salvini Di Maio risulta aver subito una sconfitta sia strategica che politica, e gli elettori ...

Salvini : “Di Maio torni sulla Terra così parliamo di programmi. Il Pd? Berlusconi me lo ha chiesto e gli ho risposto di no” : Vede M5s e Pd che cominciano a parlarsi da lontano e allora rilancia: “Di Maio torni sulla Terra: ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro, pensioni e si parte”. Giura fedeltà alla coalizione di centrodestra per rispetto agli elettori, ma svela che Berlusconi gli ha chiesto di fare un governo con il Pd “ma io gli ho risposto ‘non pensarci neanche”. Dice sì a Casellati, a Fico, a un terzo nome qualsiasi a patto che ...