"Di nomi non abbiamo parlato ancora, oggi si parla di contratto di governo". Lo ha ribadito Disull'ipotesi di un premier terzo rispetto a lui e Salvini nel governo M5s-Lega.qualcosa dopo la riabilitazione di Berlusconi? "Assolutamente no -ha assicurato il capo politico 5 StellePrendiamo atto della notizia ma la mia considerazione su Berlusconi rimane quella".E: "La trattativa sul contratto va avanti perchè l'obiettivo è portare a casa i migliori risultati per i cittadini italiani".(Di sabato 12 maggio 2018)