Di Maio | Cav? Non cambia per trattativa

Di Maio : Cav riabilitato? Nulla cambia : 14.52 "Di nomi non abbiamo parlato ancora, oggi si parla di contratto di governo". Lo ha ribadito Di Maio sull'ipotesi di un premier terzo rispetto a lui e Salvini nel governo M5s-Lega. cambia qualcosa dopo la riabilitazione di Berlusconi? "Assolutamente no -ha assicurato il capo politico 5 StellePrendiamo atto della notizia ma la mia considerazione su Berlusconi rimane quella".E: "La trattativa sul contratto va avanti perchè l'obiettivo è ...

Il Cav e lo stop con giallo a Di Maio-Salvini : 'Mettono la patrimoniale'. Poi smentisce : Primi effetti della ' benevolenza critica ' di Silvio Berlusconi nei confronti del nascente governo Lega-Cinque Stelle . 'Vediamo come va', ha detto il presidente di Forza Italia sollecitato dai ...

Travaglio adesso vuole dettare il programma anti-Cav a Di Maio : E il programma 'travaglino' ha come obiettivo il cavaliere: eliminare la sua presenza dalla scena politica. Il tutto con un decalogo che detta le linee da seguire ai grillini per indossare i panni ...

Governo - Di Maio e Salvini attendono Berlusconi : ecco la mossa del Cav [LIVE] : ... potrebbe esserci anche Salvatore Rossi , direttore generale di Banca d'Italia da 5 anni, al quale dovrebbe essere affidato il ruolo di ministro dell'economia. 10:50 - Matteo Salvini è intervenuto a '...

Di Maio - Cav meno responsabile di altri : ANSA, - ROMA, 9 MAG - "Il vero grande tema non è Berlusconi ma gli altri". Lo dice Luigi Di Maio leader del M5S riferendosi a chi sia responsabile dello stallo sul governo. "Se siamo arrivati fin qui ...

Di Maio - no veti Cav ma dialogo con Lega : ANSA, - ROMA, 9 MAG - "Non è un veto su Berlusconi; è una volontà di dialogare con la Lega. Punto". Così Luigi Di Maio, capo politico del M5S risponde a chi gli chiede se il Movimento ponga un veto su ...

Di Maio : no veti a Cav - dialogo con Lega : 10.45 "Il vero tema non è Berlusconi ma gli altri". Lo dice Di Maio di M5S riferendosi a chi sia responsabile dello stallo sul governo."Se siamo arrivati qui è perché ci sono dei responsabili (...), in cima sicuramente c'è Salvini, che ha preferito il Cav al cambiamento; poi Renzi,che ha ingannato partito e opinione pubblica,prima con la possibilità di aperture,poi ha fatto saltare tutto" "Il nostro non è un veto su Berlusconi, è una volontà ...

Governo - Salvini e Di Maio in pressing su Berlusconi : il Cav non molla [LIVE] Video : Governo neutrale: ecco il live con gli aggiornamenti sulla giornata politica Dopo il terzo giro di consultazioni [Video]condotto da Sergio Mattarella, sembrava assolutamente chiaro come la strada da percorrere per il Capo dello Stato fosse particolarmente stretta. Nel suo discorso successivo all'incontro con i partiti, il Presidente della Repubblica ha tracciato la strada da re, invitando i partiti ad appoggiare un Governo neutrale che ...

Centinaio - al Colle con Cav e Di Maio : ANSA , ROMA , 8 MAG 'A Di Maio e Berlusconi chiediamo:fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme etroviamo una soluzione politica'. Così Gian Marco Centinaio,capogruppo della Lega al Senato, ai microfoni di Agora su RaiTre. 'Ammetto anche io che il 22 luglio è una data abbastanzarischiosa', aggiunge Centinaio.

Di Maio : Salvini vuole Cav - voltagabbana : 16.11 "Ancora una volta il centrodestra di Salvini, Berlusconi e Meloni si è presentato unito" per chiedere un mandato per andare in Parlamento a cercare i voti. Così il leader del M5S, Di Maio, che, su Facebook, attacca: "Salvini ha scelto ancora una volta Berlusconi", ma soprattutto "un governo dei voltagabbana,della compravendita di parlamentari" In caso di elezioni a luglio, "da oggi siamo in campagna elettorale", dice. E conta di essere ...

Di Maio - premier terzo con Lega senza Cav : ANSA, - ROMA, 6 MAG - "Io faccio un passo indietro, Salvini fa un passo indietro, ma c'è un altro", Silvio Berlusconi, "che deve fare un passo indietro". Lo dice il capo politico M5S Luigi Di Maio a '...

Governo - Di Maio mette il veto su Berlusconi : Salvini molla il Cavaliere? [LIVE] : 16:30 - A questo punto tutti i riflettori della Politica italiana si spostano su Palazzo Grazioli, dove questa sera andrà in scena l'incontro tra Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, ...