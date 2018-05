Di Maio | Berlusconi riabilitato? Non cambia nulla Con Lega non parliamo ancora di

Di Maio : "Riabilitazione Berlusconi non cambia nulla" : La riabilitazione di Silvio Berlusconi da parte del tribunale di Milano non cambia "assolutamente" nulla nella trattativa per il governo fra M5S e Lega. Il leader del M5S Luigi Di Maio ne è certo e, ...

Governo - M5S-Lega - pronta la prima bozza del 'Contratto'. Di Maio : riabilitazione Berlusconi non cambia nulla : Nella riunione tecnica tra M5S e Lega, iniziata al Pirellone alle 14, è stata completata, a quanto apprende l'ANSA, una prima bozza del programma comune. Titolo del plico che contiene le priorità del ...

Berlusconi riabilitato - Da Di Maio a Calderoli : "Non cambia nulla". Salvini "felice per la democrazia" : La riabilitazione di Silvio Berlusconi, tornato candidabile, può avere un impatto politico forte dentro il centrodestra, ma anche nel processo di formazione di un Governo fra M5S e Lega, che prosegue oggi a Milano."Non cambia nulla" dice Luigi Di Maio appena arrivato nel capoluogo lombardo. "Questa notizia non cambia il mio giudizio su Berlusconi. La trattativa sul contratto di governo va avanti perchè l'obiettivo è portare ...

Fabio Fazio - la puntata contro Silvio Berlusconi : a Che Tempo che fa Luigi Di Maio - Toni Servillo e Paolo Sorrentino : Più che una batteria di ospiti, quella di Fabio Fazio è un plotone di esecuzione. Resi noti gli ospiti di Che Tempo che fa , in onda domenica sera 13 maggio in prima serata su Raiuno . La puntata ...

Berlusconi "rema contro" Salvini e Di Maio : "Se vanno avanti mettono la patrimoniale" : Silvio Berlusconi combattuto tra astenersi o votare contro la fiducia, in serata rivela tutti i suoi timori sul futuro esecutivo giallo-verde: "Speriamo che questi due qui (Salvini e Di Maio, ndr) non vadano avanti...

