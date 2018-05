Dazi | Trump sulle auto importate vuole imporre tariffa del 20%

Trump contro auto prodotte fuori da Usa : propone Dazi al 20% : New York, 12 mag. , askanews, Nel suo in contro di ieri con i Ceo dell' auto , il presidente americano ha proposto dazi del 20% sui veicoli importati in Usa; su questi veicoli ricadrebbero anche standard ...

I Dazi di Trump potrebbero incidere su esportazioni italiane per 37 - 7 miliardi di euro : I nuovi dazi alle importazioni introdotti negli Stati Uniti d'America rappresentano una minaccia il made in Italy ed il Centro studi di Unimpresa, ha provato a...

CAOS Dazi / Le mine di Trump che rischiano di far saltare anche gli Usa : Secondo l'stat il Pil italiano sta rallentando, ma il +0,3% del primo trimestre non sfigura. Ora bisogna evitare escalation nelle guerre commerciali.

Draghi argina i Dazi trumpiani : L'euro ha chiuso mercoledì intorno a quota 1,19 sul dollaro, minimo in cinque mesi. Il che significa che dai massimi di 1,25 raggiunti a febbraio, la moneta unica s'è svalutata del 5 per cento sul ...

Dazi - Trump rinvia di un mese ultimatum alla Ue : “Esentati fino all’1 giugno”. La replica : “No a negoziati sotto minaccia” : Dovevano entrare in vigore alle 6 del mattino (ore italiane) del primo maggio. Ma la Casa bianca, con una mossa dell’ultimo minuto, ha annunciato una proroga di 30 giorni. I Dazi sull’alluminio e l’acciaio importati dall’Europa saranno operativi dall’1 giugno, a meno che Usa e Ue nel frattempo non riescano a trovare un accordo. L’estensione delle trattative riguarda anche il Canada e il Messico, con i quali ...

Esperto commenta decisione Trump di posticipare introduzione Dazi per UE - : Qui, prima di tutto, è una questione di economia. I beni e i servizi europei, la metallurgia pesante sono in una posizione privilegiata. Trump dovrà rivedere la sua politica protezionistica", ha ...

La Ue a Trump : sui Dazi - non tratterà a colpi di minacce : Ross è parte della delegazione Usa che dal 3 maggio sarà in Cina per trattare ed evitare una guerra commerciale con la seconda economia al mondo: "Non andrei fino a là se non ci fosse un po' di ...