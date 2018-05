calcioweb.eu

: #DaniAlves, arriva la visita dei medici della federazione brasiliana. Non partirà per il #Mondiale ???? - DiMarzio : #DaniAlves, arriva la visita dei medici della federazione brasiliana. Non partirà per il #Mondiale ???? - CalcioWeb : Dani Alves salterà i Mondiali: pessime notizie per il Brasile - PSG24hours : RT @GolDiTacco: #danialves #psg #brasile #mondiale Niente Russia per Dani Alves -

(Di sabato 12 maggio 2018)sarà costretto a dare forfait in vista deidi Russia 2018. Il calciatore del Psg, dopo l’infortunio in Coppa di Francia, ha sin da subito fatto preoccupare la Selecao. Ebbene, oggi è arrivata la batosta per ilnon sarà al Mondiale. La Nazionale sudamericana ha inviato a Parigi un medico specializzato per valutare le condizioni del terzino, condizioni che si sono rivelate non idonee al recupero in breve tempo. Ci vorranno oltre sei settimane per il recupero completo, dunque spazio a nuove idee sulla corsia destra, dalo a Rafinha, ilfarà a meno di. L'articoloper ilCalcioWeb.