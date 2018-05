Dall' UE arriva il monito all' Italia | «no a ricette sovraniste e proclami illusori»

Greco - favola azzurra che arriva Dall'Africa : ... che domani sarà impegnata nei quarti di finale con la Svezia , ore 15, diretta streaming sul canale youtube dell'Uefa, nell'Europeo di categoria, a Rotherham nel cuore dell'Inghilterra. I due ...

Festa della Mamma : arriva il bouquet alternativo - Dalle carote alle zucchine : dalle carote e prezzemolo a rapanelli e asparagina, fino al mazzo di fiori di zucchina e rucola, arriva per la Festa della Mamma il primo bouquet dell’orto. L’iniziativa è delle donne della Coldiretti per domenica 13 maggio, dalle ore 9.30 alle 13, a Milano in piazza Castello dove sarà possibile fare la spesa a chilometri zero nel mercato di Campagna Amica per poi farsi confezionare la propria composizione di verdure e ortaggi “pret a porter” da ...

Inter - è ufficiale : Dalla Lazio arriva Stefan De Vrij. Per lui 4 milioni l'anno : Il primo grande colpo del calcio mercato di quest'estate è messo a segno dall' Inter che si aggiudica Stefan De Vrij . Il difensore era in scadenza di contratto con la Lazio e ha firmato un accordo ...

Astronomia : scoperte stelle “intruse” nella Via Lattea - arrivano Dalla Grande Nube di Magellano : Le analisi preliminari, riportate da Science, tratte dal catalogo di 1,3 miliardi di stelle compilato dal satellite Gaia, dell’Agenzia Spaziale Europea, hanno consentito la scoperta di due stelle “intruse” nella Via Lattea, velocissime, ma che arrivano da un’altra galassia, la Grande Nube di Magellano. Grazie a Gaia, un’enorme banca dati è stata messa a disposizione di tutta la comunità scientifica: si è spalancata ...

Papilloma virus - vaccino anti HPV previene il cancro/ È efficace e sicuro : la conferma arriva anche Dall'Oms : Il vaccino contro il Papilloma virus, conosciuto come HPV, è efficace e puà prevenire il cancro uterino. Uno studio fatto su oltre 70000 donne non ha riscontrato gravi effetti collaterali(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 11:03:00 GMT)

RAGE 2 compare nei listini di Walmart Canada : arriva l'ironica risposta Dall'account Twitter ufficiale del gioco : Nella giornata di ieri il sito canadese di Walmart ha condiviso una lista che segnalava decine di videogiochi non ancora annunciati, parliamo di titoli del calibro di Splinter Cell, Gears of War 5, Just Cause 4, Lego DC Villains, Borderlands 3, un nuovo titolo della serie Assassin's Creed e RAGE 2.Alcune ore dopo, l'elenco è scomparso ma in molti hanno visionato la lista e, tra i tanti, anche gli sviluppatori di RAGE che, come segnala ...

Dall’Austria arrivano i primi segnali di resistenza al populismo : Alle elezioni regionali i Verdi ottengono ottimi risultati. Anche nel Partito popolare del cancelliere Kurz emergono segni d’insofferenza verso le politiche del governo. Leggi

“Era molto arrabbiato”. Frizzi - l’atroce confessione prima di morire. A neanche due mesi Dalla morte - arriva la bomba di Dagospia. Fabrizio aveva confidato un segreto scottante riguardante un suo “amico” conduttore ma poi… Emerge solo ora : dalla morte di Fabrizio Frizzi, il conduttore romano venuto a mancare per un’emorragia cerebrale il 26 marzo a 60 anni appena compiuti, la conduzione de L’Eredità è stata affidata al collega e amico Carlo Conti. Conti aveva già sostituito Frizzi nell’ottobre del 2017 quando questi ebbe un’ischemia mentre registrava una puntata de L’Eredità. Fabrizio era tornato a condurre la trasmissione nel dicembre 2017 ed era stato accolto dal pubblico con un ...

Le polpette svedesi arrivano in realtà Dalla Turchia : Nell’immaginario collettivo sono un simbolo tangibile del proprio Paese, proprio come la libreria Billy di Ikea o la collezione degli album targati Abba. Eppure le care, vecchie, in qualche modo rassicuranti polpette svedesi sarebbero in realtà state importate in Scandinavia solo nel diciottesimo secolo. Ad ammetterlo pubblicamente è stato proprio l’account Twitter ufficiale della Svezia: “Le polpette svedesi sono in realtà ...

Dalle piccole e medie città arriva una speranza per Macron e per l’Europa : A un anno dalla sua elezione, la popolarità di Emmanuel Macron in Francia è in caduta libera per l'irruenza riformatrice scarsamente apprezzata soprattutto da alcuni settori della società (pensionati e residenti in aree rurali e periferie, come mostrato da un recente sondaggio dell'istituto Bva) che, paradossalmente ma non troppo, si sentono maggiormente minacciati da riforme che sembrano colpire più i deboli che le ...

The Rain - l’apocalisse che non ti aspetti arriva su Netflix Dalla Danimarca : Un asteroide, terremoti, un virus che avvia la zombificazione della razza umana, una nuova era glaciale causata dall’effetto serra, la nebbia che si riempie di insidie sovrannaturali… L’elenco delle cause delle apocalissi messe in scena nel cinema e in tv è piuttosto vasto ma il tradimento che arriva nascosto nella pioggia, qualcosa che da sempre simboleggia rigenerazione e purificazione, qualcosa per cui compiere dai tempi dei ...

Iliad arriva entro l’estate/ Vuole il 5G - ma parte Dalla rete Wind Tre. Le indiscrezioni sui prezzi : Iliad arriverà in Italia entro l’estate e parteciperà anche all’asta per il 5G. Inizialmente si appoggerà sulla rete di Wind Tre, ha spiegato Benedetto Levi(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:57:00 GMT)

Salute delle ossa : Dalla curcumina potrebbe arrivare un aiuto speciale : Un team di ricercatori della Washington State University (WSU) ha riunito cure mediche naturali e moderni dispositivi biomedici nella speranza di ottenere migliori risultati per le persone che soffrono di problemi alle ossa, come l’osteoporosi. Le ossa umane comprendono cellule che si riassorbono e si rimodellano costantemente. Con l’avanzare dell’età, il processo ciclico delle cellule ossee non funziona più così bene: le ossa diventano più ...

L'ultima dei "terrapiattisti" : "Il mondo è come Pac Man. Quando si arriva ad un'estremità - si ricompare Dall'altra" : Non solo il mondo è piatto, ma ha delle 'porte' come in Pac Man in cui si entra da una parte e si esce dall'altra. La bizzarra teoria è fra quelle presentate nelle West Midlands ad un raduno mondiale di 'terrapiattisti', il primo su suolo britannico. Oltre 200 persone, riferisce il Telegraph, hanno ascoltato le teorie di nove speaker, fra cui uno che ha affermato che la 'gravità non esiste'.La teoria della 'Terra Pac Man', ...