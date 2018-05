Dalla bici al tradimento | le fake news su sesso e fertilità

Giù Dalla montagna in bici : la folle impresa del ciclista : Il ciclista Erich Costantino, di Pinerolo, in provincia di Torino, non è nuovo ad imprese del genere. Ha una passione sfrenata per la bicicletta che lo sta portando a spostare sempre...

Cade Dalla bicicletta - batte la testa e sviene : grave bimbo di 10 anni : UDINE - Versa in gravi condizioni un bambino di dieci anni che è caduto dalla sua bicicletta nel pomeriggio di oggi, sabato 5 maggio, poco prima delle 16.39. È successo nella frazione di Collerumiz, ...

Oristano - cade Dalla bici in mare e annega : morto un pescatore dilettante : Tragedia a Torregrande in provincia di Oristano, dove un uomo sui 50 anni ha perso l'equilibrio della sua bici per cause ancora in via di accertamento, è caduto in mare ed è morto annegato dopo aver battuto la testa su uno scoglio.Continua a leggere

Dalla bici alla passerella : i ciclisti sono il must have dell’estate 2018 : Se parliamo di trend per la Primavera-Estate 2018, allora non possiamo ometterne uno, in particolare, che sta facendo aggrottare le sopracciglia anche alle fashioniste più accanite: i ciclisti. Esatto, i pantaloncini tecnici che si usano per allenarsi in bici o al massimo per andare in palestra, e che da qualche mese sembrano aver traghettato dal cassetto dei vestiti da workout verso l’armadio dei pezzi più cool di stagione, con l’approvazione ...

Ucciso in bici a 18 anni. «Ho investito un animale» : la pirata ?19enne smascherata Dalla mamma : PIOMBINO DESE - E' morto in un fossato, a cinquecento metri da casa, sabato notte. Tragica fine per uno diciottenne: in bici è stato tamponato da un'auto pirata alla cui guida si...

Viaggio della speranza per guarire Dalla leucemia - recuperati in mare tre fratelli libici : Un piccolo gommone nel mare scuro della notte. A bordo 200 litri di benzina e tre giovani uomini, tre fratelli. Uno, il più piccolo, si chiama Allah, non ha ancora 14 anni ed è malato: ha la leucemia. Ieri i tre fratelli, libici originari di una piccola città a sud di Tripoli, sono partiti dalla Libia, da soli, su quel piccolo gommone affrontando ...