Cultura Lo scrittore di noir della Grecia Petros Markars ospite a Ravenna per ScrittuRa

ravennanotizie

: Mondo della cultura in lutto in #Sardegna per la morte a 89 anni di Manlio Brigaglia, scrittore, docente, giornalis… - TgrSardegna : Mondo della cultura in lutto in #Sardegna per la morte a 89 anni di Manlio Brigaglia, scrittore, docente, giornalis… - DaLanni : RT @LaStampaTV: VIDEO | Ammaniti dopo Il Miracolo: “Futuro da regista o scrittore? Deciderò fra qualche mese” - LaStampa : RT @LaStampaTV: VIDEO | Ammaniti dopo Il Miracolo: “Futuro da regista o scrittore? Deciderò fra qualche mese” -

(Di sabato 12 maggio 2018) Kostas Charitos deve abituarsi in fretta alle responsabilità del suo nuovo ruolo per venire a capo di un intrigo tra politica e università che lo vede coinvolto in prima persona, un gioco pericoloso ...