Crozza-Renzi e Crozza-Berlusconi sono avvoltoi sul fiume | “Aspettiamo il cadavere del

Fratelli di Crozza puntata 11 maggio 2018 diretta : Berlusconi e Renzi : [live_placement]Fratelli di Crozza puntata 11 maggio 2018: anticipazioni prosegui la letturaFratelli di Crozza puntata 11 maggio 2018 diretta: Berlusconi e Renzi pubblicato su TVBlog.it 11 maggio 2018 22:02.

Crozza-Mattarella le prova tutte per uscire dal Quirinale : si traveste da Renzi e da chef Borghese. Poi si sfoga : “Mo so cazz…” : Sul palco di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì in prima serata sul Nove, Sergio Mattarella non ne può davvero più: si finge prima Matteo Renzi poi addirittura lo chef Alessandro Borghese pur di eludere la sorveglianza dei suoi Corazzieri e uscire finalmente dal Quirinale dove è rinchiuso da settimane. Il Presidente, piccato, si rivolge poi direttamente ai partiti politici: “Sono 50 giorni che sono chiuso qui dentro, i partiti un giorno ...

Fratelli di Crozza - i due papi alla prese con Renzi. E Bergoglio frena la scalata : “Anche qui servono i voti…” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – il primo confronto – scontro tra Papa Francesco e Ratzinger, dopo il caso nato dalla lettera del papa emerito diffusa nei giorni scorsi. I due papi hanno poi dovuto fronteggiare l’arrivo di Renzi pronto alla scalata in Vaticano, salvo poi rinunciare al suo piano dato che, anche in questo caso, avrebbe avuto bisogno di prendere “ i Voti” L'articolo ...

Crozza-Renzi e i due papi : 'Anche in Vaticano dovrebbe prendere i voti' : Nella puntata di Fratelli di Crozza - in onda il venerdì in prima serata sul Nove - il primo confronto-scontro tra Papa Francesco e Ratzinger, dopo il caso nato dalla lettera del papa emerito diffusa ...

Elezioni - l’analisi della sconfitta di Crozza-Minniti : “Tutta colpa marcia di Renzi” : Dopo la pesante sconfitta nel collegio di Pesaro, il Ministro Minniti sale sul palco di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – per scagliarsi apertamente contro Matteo Renzi: “Riguardo Renzi, mi lasci dire in tutta coscienza che tutto gli si può rimproverare, di tutto lo si può accusare, gli si può dire che è stato un fetentone… un incapace di professione, un borioso fanatico della propria persona… ...