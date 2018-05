Crozza è ancora una volta Paolo Sorrentino E c’è anche l’immancabile suora che fuma

Crozza è Berlusconi - uno dei più grandi poeti del nostro tempo : “Silvio - rimembri ancora quel tuo membro immortal…” : Dopo il trionfo del Centrodestra in Friuli , Silvio Berlusconi ci crede ancora e durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove -si lascia andare a una confessione: “Sto pensando…quando avrò un po’ di pace… di lasciare un governo ai miei nipotini. devono sapere che il nonno, a un certo momento ha distrutto questo Paese…”. Live streaming, episodi completi e clip extra su ...

Crozza prende di mira Di Maio : “Al voto? Ma che cazzo ci dobbiamo dire ancora”. E poi la ‘camera’ di Fico : Maurizio Crozza nella consueta copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai1, prende di mira la richiesta di nuove elezioni avanzata da Luigi Di Maio: “Torniamo a votare a giugno, ma per cambiare cosa? Noi siamo sempre gli stessi, loro sono sempre gli stessi e nelle stesse posizioni: Salvini non molla Berlusconi, Renzi non molla il suo ego e Fico non molla la sua colf…”. Il comico genovese su Roberto Fico e il “caso colf” ha poi ...