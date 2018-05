eurogamer

: Crescita esponenziale per Nvidia #Nvidia - Eurogamer_it : Crescita esponenziale per Nvidia #Nvidia - about_big_data : RT @ElettronicaOpen: Big Data e Big Data Analytics: un fenomeno in crescita esponenziale ed un’opportunità per l’industria digitale I Big… - ElettronicaOpen : Big Data e Big Data Analytics: un fenomeno in crescita esponenziale ed un’opportunità per l’industria digitale I B… -

(Di sabato 12 maggio 2018)nell'ultimo trimestre ha registrato un fatturato in aumento del 66% rispetto all'anno precedente, per un totale di 3.21 miliardi di dollari, riporta Venturebeat.L'aumento della domanda è legato alla diffusione dell'intelligenza artificiale nei nostri dispositivi, il che si traduce in una maggiore richiesta di GPU le quali sono uno dei fattori chiave alla base delladi. Ma l'azienda da visto numerosi salti in avanti anche nel campo del gaming e del mining."Abbiamo avuto un trimestre in fortesu tutte le piattaforme" comunica l'amministratore delegato di, Jensen Huang. "Il nostro business dei datacenter ha raggiunto un nuovo record, e il gaming è rimasto forte".Read more…