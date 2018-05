Cos' ha detto oggi Di Maio

Eurovision Song Contest - San Marino contro Rai : 'Scandaloso - intollerabile' - Cos'hanno detto in diretta i conduttori : Un caso diplomatico all' Eurovision Song Contest tra San Marino e la Rai . Al centro di tutto l'esibizione delle rappresentanti della piccola repubblica autonoma incastonata tra Romagna e Marche, ...

Aida Nizar dopo il Grande Fratello non ha perso tempo : ecco Cosa ha detto a Barbara D'Urso : Fuori dalla casa del Grande Fratello e dalle vite dei suoi coinquilini, Aida Nizar non perde occasione per mettersi in mostra parlando di sé in terza persona e sbandierando ai quattro venti di 'amare ...

Napoli - De Laurentiis : “Lo scudetto è nostro - ce l'hanno tolto”/ “Sarri? Non posso Costringerlo a restare” : Napoli, De Laurentiis: “Lo scudetto è nostro, ce l'hanno tolto. Sarri? Non posso costringerlo a restare”. Il futuro dell'allenatore resta in bilico. La frecciata alla Juventus...(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:24:00 GMT)

Che Cosa ha detto Groot alla fine di Avengers : Infinity War? Ecco la risposta : Da quando è uscito nelle sale lo scorso 25 aprile, Avengers: Infinity War sta infrangendo un record dopo l’altro, superando il miliardo di dollari di incassi totali nel mondo dopo appena 11 giorni. Ma non sono solo i numeri del botteghino a far parlare in questi giorni, ma anche le numerose teorie che circondano la complessa trama del film che ha riunito la quasi totalità dei supereroi Marvel visti al cinema finora. L’ultima ...

Cosa ha detto Mattarella e Cosa succede adesso : Il Presidente della Repubblica interviene direttamente nella crisi e disegna una via d'uscita alternativa al voto in piena estate: un governo di garanzia, che permetta la nascita della legislatura e traghetti il Paese o alle elezioni nel febbraio 2019 oppure alla nascita di una intesa politica.Continua a leggere

Juventus - Cuadrado festeggia : "Lo Scudetto più bello - vincere Così dà più gusto" : Ai microfoni di Premium Sport è intervenuto Juan Cuadrado , grande protagonista della stagione juventina: ' Scudetto a un passo? Siamo contenti, però dobbiamo ancora rimanere tranquilli perché ci ...

Detto Fatto oggi non è andato in onda - ecco perché : Cosa sta succedendo alla Rai : Venerdì 4 maggio 2018 è andata in onda l'ultima puntata di Detto Fatto , la trasmissione pomeridiana di Rai 2 condotta da Caterina Balivo . Niente paura però, nessun addio, ma solo una pausa dovuta a ...

Cosa ha detto Gentiloni a 'Che tempo che fa' : Mentre i leader del centrodestra sono riuniti a Palazzo Grazioli per un vertice cruciale, il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni, appare in televisione a 'Che tempo che fa'. Tra le domande che gli pone Fabio Fazio, una è inevitabile: se i partiti non riuscissero a trovare un accordo su un governo politico e Mattarella? fosse costretto a cercare una personalità disposta a guidare un 'governo del ...

Sei Cose che Di Maio ha detto e che servono a capire che intenzioni ha : Il capo politico di M5S in tv conferma le voci su una rinuncia alla premiership. E rilancia l’accordo con la Lega (e non Forza Italia). Si attende la risposta del centrodestra. Ecco cosa ha detto, ospite di '1/2 in più' di Lucia Annunziata Rispetto per il voto popolare "Non ci mettano in condizioni di dire che le istituzioni escludono il volere popolare perché è stato ...

Cosa ha detto Gentiloni a 'Che tempo che fa' : ... però in questo caso gli manca la forza politica e capacità di rappresentare il Paese a pieno titolo. Proseguire in una condizione del genere è un problema'. Per Gentiloni 'un governo che non ha il ...

Cosa ha detto Gentiloni a 'Che tempo che fa' : Mentre i leader del centrodestra sono riuniti a Palazzo Grazioli per un vertice cruciale, il presidente del Consiglio uscente, Paolo Gentiloni, appare in televisione a 'Che tempo che fa'. Tra le domande che gli pone Fabio Fazio, una è inevitabile: se i partiti non riuscissero a trovare un accordo su un governo politico e Mattarella? fosse costretto a cercare una personalità disposta a guidare un 'governo del ...

La Juventus ha in mano lo scudetto : ecco Cosa manca ad Allegri : ROMA - Juventus a un passo dal titolo. Si è già detto dopo il ko del Napoli a Firenze che aveva riportato la Juventus a +4 ma oggi, dopo il pari degli azzurri in casa contro il Toro che fatto ...

Napoli fermato in casa (2-2) - scudetto alla Juve è Cosa fatta : Prosegue il momento no dei partenopei che al San Paolo non vanno oltre il pari con il Toro e ‘consegnano’ così lo scudetto ai bianconeri: sono 6 infatti i punti di vantaggio quando mancano 2 turni alla fine. Juve avanti anche nella differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti (le due squadre sono in equilibrio negli scontri diretti): +61 contro +45, ben 16 lunghezze di differenza

Cosa ha detto di nuovo Di Maio : Roma, 6 mag. , askanews, 'Per questo dico a Matteo Salvini: scegliamo insieme un Presidente del Consiglio terzo, purchè sia una personalità in grado di connettersi con le esigenze del Paese, una ...