Cosa sta succedendo a sinistra

Grande fratello e cacca - allora è un vizio... Il regista si 'sbaglia' - Cosa inquadrano : Dopo le polemiche sul Grande fratello perché Alessia Prete era stata inquadrata mente faceva i suoi bisogni in bagno, stanotte , 12 maggio, di nuovo per errore sono state trasmette le immagini dalla ...

Cosa stabilisce e come funziona la legge Severino : Che cos'è e Cosa dice il testo della legge Severino che aveva portato alla incanidabilità di Silvio Berlusconi, riabilitato l'11 maggio dal tribunale del riesame di Milani. Dalla sua introduzione nell'ordinamento giuridico italiano, la legge Severino ha regolamentato alcune aree della politica italiana e della Pubblica Amministrazione. La norma, scrive il sito Politicanti, rifà alla legge numero ...

Cosa sta succedendo - di nuovo - in Argentina : Inflazione, dollaro forte e siccità fanno crollare il peso: la banca centrale costretta ad aumentare i tassi del 40 per cento

Minacce al prete pro-migranti : "Vedrai Cosa ti succede bastardo" : ... nei giorni scorsi, a don Rito Alvarez, il sacerdote di origine colombiana parroco di Sant'Antonio, la chiesa del quartiere delle Gianchette, a Ventimiglia, balzata agli onori ella cronaca negli ...

Cosa vedere in streaming questa settimana «Tredici» e «I'm sorry» : «I Cesaroni» - Infinity Lo streaming ci permette di rivedere anche molti classici della tv italiana. Come questa serie irresistibile che ci ha appassionato su Canale 5 dal 2006 al 2014: Infinity ...

“Cosa le sta succedendo”. Le voci vergognose su Nadia Toffa e sulle sue condizioni di salute : Continuano a tenere banco in queste ore tra gli utenti le condizioni di salute di Nadia Toffa, la sfortunata giornalista volto storico della trasmissione Le Iene che ha annunciato proprio nel corso di una delle puntate del programma di essere alle prese con una brutta malattia, un tumore contro il quale sta lottando e che è determinata a sconfiggere, mostrando puntualmente il suo grande coraggio agli spettatori. Dopo un malore che ...

Ancora provvedimenti al GF 2018 : ecco Cosa sta succedendo nella casa! : Al GF 2018 è fuga degli sponsor: BellaOggi ha abbandonato, altri si stanno dissociando e naturalmente dietro tutto questo ci sono delle polemiche legate al reality show e che stanno dacendo parecchio scalpore. Come commenterà questo fatto Barbara d'Urso? Anche stavolta dirà che è un fatto che non succedeva da anni e che è accaduto con il suo ritorno alla conduzione? O forse stavolta sarà meglio non alludere al suo ritorno al GF, non conviene ...

Cosa c’è stasera in tv : Come ogni venerdì c'è Propaganda Live, e poi la Corrida e un bel film su com'è essere adolescenti The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

“Al Bano e io? Va bene - lo dico…”. E vai - Romina Power finalmente parla. Sceglie Maurizio Costanzo come ‘confessore’ - per spiegare finalmente Cosa c’è tra lei e il padre dei suoi figli : Loredana Lecciso ha deciso di alzare i toni e Romina non è stata da meno. Ha scelto un salotto importante per parlare, quello del Maurizio Costanzo show. Le sue frasi, c’è da giurarci, faranno rodere il fegato parecchio l’ormai ex compagna di Al Bano ormai sempre più lontana dal cuore del cantante pugliese che ieri, intanto, ha ricevuto una nuova gioia, la figlia Cristel lo ha reso nonno. Romina Power, si diceva, ha usato parole ...

Instagram Down : l'app di foto non funziona - Cosa sta succedendo? Video : Dalle 14:30 di oggi il social Instagram sta subendo un esteso disservizio che impedisce agli utenti di accedere ed aggiornare il feed. A quanto pare, l'app di immagini sta diventando così famosa a tal punto che il mal funzionamento ha scatenato, da subito, profonde proteste nel mondo dei social media. L'hashtag ''InstagramDown'' pare sia primo nelle tendenze mondiali di Twitter e molte testate giornalistiche si stanno occupando di aggiornare gli ...

Instagram Emoji Slider Cosa E’ E Come Funziona : Instagram Emoji Slider: cos’è e Come Funziona la novità per le Instagram Stories. Instagram introduce nelle stories l’adesivo Emoji Slider per i sondaggi: ecco Come usarlo e Come Funziona. Instagram si aggiorna con lo Slider Emoji da inserire nelle storie Instagram lancia la nuova funzione Emoji Slider per rispondere ai sondaggi nelle Storie Nuovo giorno, nuovo articolo dedicato […]

Cosa c’è stasera in tv : L'Eurovision, "M" di Michele Santoro e un apprezzato film sulla boxe The post Cosa c’è stasera in tv appeared first on Il Post.

Instagram non funziona il 10 maggio. Cosa sta succedendo : Sul sito downdetector.com che raccoglie le segnalazione degli utenti quando un servizio o una piattaforma non funziona, sono arrivati messaggi da ogni parte del mondo: Indonesia, Cile, Stati Uniti, ...

Michelle Hunziker posta una foto e cita Madre Teresa di Calcutta - le critiche dei follower : “Cosa c’entra la scollatura con la frase?” : “Non ho capito bene il collegamento tra la frase di Teresa di Calcutta e la foto sopra mezza nuda”: è uno dei commenti apparsi sotto a un post di Michelle Hunziker nel quale la conduttrice cita Madre Teresa di Calcutta: “Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta…”, scrive Michelle. E molti utenti hanno notato che la conduttrice indossa una giacca con una scollatura molto ...