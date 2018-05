“Cosa è successo?’’ Si ferma per un incidente ed è orrore puro | la scoperta choc a pochi

caffeinamagazine

(Di sabato 12 maggio 2018) Unoterribile. Uno di quelli che nessuno vorrebbe e dovrebbe mai doversi trovare a vivere. Un dramma che ha dell’assurdo, quello che ha colpito un uomo residente a Newcastle. Hugh Dorey ha raccontato quello che è successo a Whitley Bay, nel North Tyneside, dove si è imbattuto in un graveautomobilistico: l’uomo era uscito di casa per cercare William, il figlio 18enne che non era ancora rientrato a casa. Preoccupato dall’insolito ritardo del giovane, quando ha raggiunto la scena dell’mai si sarebbe aspettato di scoprire che una delle persone rimaste coinvolte era proprio suo figlio. La moglie Gill ha raggiunto l’uomo sulla scena dell’e gli agenti li hanno portati dietro ad un’auto della polizia per mostrare loro un paio di occhiali e un telefono cellulare. I due hanno subito riconosciuto gli oggetti appartenenti al figlio e sotto il consiglio dei ...