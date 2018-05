Corte dei conti | Pitruzzella | baluardo per efficienza amministrazioni

Codacons : blocco lavori Camere costato oltre 253 milioni. Intervenga Corte dei Conti : "Chiediamo ai partiti politici di disporre la restituzione, in favore delle casse dello Stato, di parte dei compensi percepiti dai parlamentari eletti dal 4 marzo ad oggi - spiega il Presidente dell'associazione dei consumatori - considerato che tali soldi sono stati incassati in assenza di qualsivoglia tipo di attività"

Missione regionale in Cina - per la Corte dei Conti tutto regolare : La Corte dei Conti ha rigettato la richiesta risarcitoria che era stata avanzata , per una ipotesi di danno erariale in relazione alla partecipazione alla Missione istituzionale in Cina del ...

RIFORMA PENSIONI/ Legge Fornero - Bankitalia e Corte dei Conti : non va toccata (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Legge Fornero, Bankitalia e Corte dei Conti: non va toccata. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 10 maggio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 12:22:00 GMT)

Def : monito da Corte dei Conti e Istat. Preoccupa stallo politico e dazi USA : Il Documento di economia e finanza (Def) è al centro del dibattito. Sul tema, il Presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, è intervenuto in audizione davanti alle Commissioni speciali di Camera e Senato attraverso un corposo monito: “Non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è ...

Corte dei Conti : attenti a spending - rischio ricade sui cittadini : Un nuovo round di spending review "richiede che vengano adottate scelte selettive in assenza delle quali è a rischio di un graduale spostamento della spesa verso quella a carico dei cittadini". Lo ...

Def - Corte dei Conti : “Per recuperare risorse il fisco si è allontanato dai principi a cui deve ispirarsi. Serve equità” : Attenzione a “non sottovalutare la precarietà dell’assetto del nostro sistema fiscale che, in questi anni segnati dall’urgenza di reperire risorse nell’immediato ai fini del riequilibrio dei Conti pubblici, si è progressivamente allontanato dai principi di fondo cui esso doverebbe ispirarsi”. E’ il giudizio del presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema, audito sul Documento di economia e finanza davanti alle commissioni ...

Migranti - Ong denunciano l'Italia a Corte dei diritti umani : "Accordi con Libia mascherano respingimenti" : Il ricorso firmato dalla Global Legal Action Network. L'episodio sotto accusa il salvataggio conteso tra la nave della tedesca Sea Watch e una motovedetta...

Paura a Milano per il Corteo dei black bloc Ma in strada sfilano solo pochi antagonisti : Milano Più poliziotti, meno anarchici, uguale flop. Questo in sintesi il risultato di quella che doveva essere una manifestazione dai toni apocalittici sul fronte dell'ordine pubblico e che invece ha ...

Russia - fermato Navalny - leader dei Cortei anti Putin : 1300 arresti - 5 giornalisti. La protesta della Ue : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. Arrestato e incarcerato più volte, Navalny da tempo denuncia la corruzione della classe dirigente russa. Navalny ha fatto ...

Cena alla Corte dei Malatesta con Gino Angelini - lo chef riminese che ha conquistato l'America : ... il Cortile del soccorso si trasformerà così in un giardino segreto immerso nelle fioriture di una selezione dei migliori vivaisti di Giardini d'Autore e animato da concerti, spettacoli, incontri, ...

Verdetto Cumhuriyet : la Corte europea è chiamata a svolgere il suo ruolo di custode dei diritti umani : Istanbul è una città che oscilla fra tradizione e modernità, fra costumi orientali e stili di vita occidentali. Passeggiando lungo Istiklal street si incontrano gruppi di donne, l'una accanto all'altra, con il capo velato o completamente coperte e ragazze vestite alla moda come in un qualsiasi paese europeo.Il volto che mostra la città simbolo della Turchia ci racconta di senso civico e rispetto laico verso tutti i ...

Rifiuti - Tar del Lazio rinvia alla Corte Ue il decreto Sblocca Italia. Accolto ricorso dei comitati contro gli inceneritori : Il Tar del Lazio ha rinviato lo Sblocca Italia davanti alla Corte di giustizia Ue. I giudici, si legge, “dubitano sulla conformità alla normativa europea” delle misure dell’allora governo Renzi in merito alla realizzazione su scala nazionale di un sistema di gestione dei Rifiuti urbani, e per il fatto che “il presidente del Consiglio dei ministri possa con decreto rideterminare la capacità degli impianti di ...

Gb : Alfie - Corte d'Appello rigetta il ricorso dei genitori