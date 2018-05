Corea Nord chiude sito test nucleari

Trump-Kim - appuntamento con la storia : 'Finalmente la Corea del Nord nel mondo reale' : Entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la Pace nel mondo !'. Sono lontanissimi, insomma, i tempi in cui i due si fronteggiavano a muso duro a colpi di dichiarazioni roboanti. ...

Corea del Nord all'ONU : "niente più lancio di missili"

Corea del Nord : Guterres ottimista su accordo nucleare con USA

Usa- Corea Nord - Lo Shangri-La di Singapore possibile sede incontro Trump-Kim - : L'hotel pluristellato del resto è già noto per aver ospitato importanti incontri internazionali e garantisce standard particolarmente elevati in termini di sicurezza per il summit del 12 giugno.

Tutto deciso per vertice Usa-Corea del Nord. Trump : 'faremo un grande accordo' : Con il leader nordcoreano Kim Jong-un 'faremo un grande accordo' per il bene del mondo ha poi aggiunto Trump in un tweet successivo. 'Incontrerò Kim per assicurare un futuro di pace e prosperità al ...