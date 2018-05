Corea Nord | 15 strutture nucleari attive oltre sito dei test

La Corea del Nord ha fissato una data per la “cerimonia” con la quale distruggerà il sito dei suoi esperimenti nucleari : La Corea del Nord ha annunciato che la “cerimonia” con la quale distruggerà il sito per gli esperimenti nucleari di Punggye-ri, quello dove si sono svolti storicamente i test nucleari del paese, si terrà tra il 23 e il 25 maggio. La The post La Corea del Nord ha fissato una data per la “cerimonia” con la quale distruggerà il sito dei suoi esperimenti nucleari appeared first on Il Post.