Corea | Kim smantellerà sito dei test nucleari tra il 23 e il 25 maggio

Trump-Kim - appuntamento con la storia : 'Finalmente la Corea del Nord nel mondo reale' : Entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la Pace nel mondo!'. Sono lontanissimi, insomma, i tempi in cui i due si fronteggiavano a muso duro a colpi di dichiarazioni roboanti. ...

Usa : pronti ad aiutare economia NordCorea se Kim denuclearizza : Washington, 12 mag. , askanews, Gli Stati Uniti promettono di contribuire alla ricostruzione della disastrata economia della Corea del Nord se il regime di Kim Jong Un rinuncerà al suo arsenale nucleare. 'Se la Corea del Nord intraprende serie azioni per una veloce denuclearizzazione, gli Stati Uniti sono ...

Usa-Corea Nord - Lo Shangri-La di Singapore possibile sede incontro Trump-Kim - : L'hotel pluristellato del resto è già noto per aver ospitato importanti incontri internazionali e garantisce standard particolarmente elevati in termini di sicurezza per il summit del 12 giugno.

Corea DEL NORD - VERTICE TRUMP-KIM JONG-UN A SINGAPORE/ Presidente lancia “American Patients First” : COREA del NORD, Trump accoglie detenuti Usa liberati: "Voglio ringraziare Kim JONG-UN". VERTICE TRUMP-KIM il prossimo 12 giugno a SINGAPORE; Casa Bianca lancia riforma medicinali(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 09:45:00 GMT)

Nord Corea - vertice Trump-Kim il 12 giugno a Singapore : L’attesissimo vertice tra Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jon-un si terrà a Singapore il 12 giugno. Lo ha annunciato il presidente americano con un tweet in cui ha aggiunto:...

Corea : storico vertice Trump-Kim il 12 giugno a Singapore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Corea del Nord - vertice Kim-Trump il prossimo 12 giugno a Singapore/ Nuovo passo verso percorso di pace : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". vertice Trump-Kim il prossimo 12 giugno a Singapore(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 19:14:00 GMT)

Corea DEL NORD - VERTICE KIM-TRUMP IL 12 GIUGNO A SINGAPORE/ Liberazione ostaggi Usa ‘apre spiraglio’ : COREA del NORD, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un". VERTICE Trump-Kim il prossimo 12 GIUGNO a SINGAPORE(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:10:00 GMT)

Corea del Nord - Kim Jong-Un faccia a faccia con Donald Trump il 12 giugno a Singapore : ... naturalmente via Twitter , aggiungendo un mini commento: 'Kim Jong-Un e io cercheremo di trasformarlo in un momento davvero speciale per la Pace nel Mondo'.

Corea : Trump - vertice con Kim il 12 giugno a Singapore : Annunciando la notizia, Trump assicura che "entrambi cercheremo di renderlo un momento davvero speciale per la pace nel mondo". Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla ...

Nord Corea - vertice Trump-Kim il 12 giugno a Singapore : L'attesissimo vertice tra Donald Trump e il leader NordCoreano Kim Jon-un si terrà a Singapore il 12 giugno. Lo ha annunciato il presidente americano

Corea - Trump incontrerà Kim Jong-un il 12 giugno a Singapore : Il nucleare è un perno della politica di Pyongyang e il pilastro di tutta l'economia e della strategia del governo nordCoreano.

3 ex ostaggi della Corea del Nord rientrati in Usa/ Condizione di Trump in vista del vertice con Kim Jong-un? : Corea del Nord, Trump accoglie detenuti Usa liberati da Seul alla Andrews Air Force Base e dice: "Voglio ringraziare Kim Jong-Un", altri segnali di disgelo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 17:08:00 GMT)

Corea del Nord - il vertice Trump - Kim Jong-un si terrà il 12 giugno - : L'atteso incontro tra il presidente americano e il leader NordCoreano avverrà a Singapore. "Cercheremo di renderlo un momento molto speciale per il mondo", ha detto il tycoon su Twitter