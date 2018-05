Coppa Italia | Calabria squalificato per un turno

Fifa 18 : disponibili 8 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match delle Coppe nazionali. C’è anche Benatia per la Coppa Italia : EA Sports ha rilasciato l’11 maggio 8 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite delle varie Coppe nazionali Seguici sul GRUPPO FACEBOOK Ecco la lista degli 8 nuovi “Man of the match” Benatia Rakitskyi Hierlander Beijmo Lo Celso Mirzov Wilczek Celik Le card saranno disponibile nei pacchetti per una settimana […] L'articolo Fifa 18: disponibili 8 nuovi MOTM – Uomo Partita per i ...

Juventus : da Sivori e Platini a Del Piero e Dybala - i 13 trionfi in Coppa Italia : 1 di 6 Successiva TORINO - Inizia tutto come un romanzo, perché la prima delle tredici Coppa Italia viene conquistata dalla Juventus grazie a una doppietta di Guglielmo Gabetto contro il Torino. LA ...

Nonno Gigi e baby Gigio la Coppa Italia scopre un futuro poco azzurro : Tony DamascelliVentuno anni di differenza. Ma non soltanto quelli. Tra Buffon e Donnarumma c'è altro, molto altro. C'è l'assillo di essere considerati e di considerarsi numeri 1, c'è l'aria tossica di valutazioni mercantili anche volgari, c'è il peso di vestire una maglia di un club che ha fatto la storia del calcio Italiano e internazionale, c'è, infine, il campo che non concede, ormai, perdoni facili.Pensiamo, per un attimo soltanto, che cosa ...

Finale Coppa Italia : caos a Roma - 1 arresto e 6 denunce : 70.000 euro di sanzioni amministrative per commercio abusivo di generi alimentari , tre persone denunciate per aver contravvenuto al divieto di somministrazione di bevande alcoliche, tre per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio dalla città di Roma. Centinaia le bottiglie di birra sequestrate sia in vetro che in plastica. Sono questi i risultati dei controlli eseguiti dagli agenti della polizia di Stato della Divisione Polizia ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo Fort Benning 2018. Quarto posto per l'Italia : Lorenzo Bacci ai piedi del podio nella carabina tre posizioni : Si ferma ancora una volta ai piedi del podio l'Italia del Tiro a segno nella seconda giornata della tappa di Coppa del Mondo a Fort Benning. A chiudere ai piedi del podio stavolta, nella carabina tre posizioni da 50 metri è Lorenzo Bacci che ha compiuto una bella impresa a centrare la finale e, dopo un avvio stentato, ...

Serie A Milan - Fassone rincuora Donnarumma dopo gli errori in Coppa Italia : MilanO - Il Milan fa quadrato attorno a Gianluigi Donnarumma . Marco Fassone questa mattina, al rientro della squadra da Roma, si è intrattenuto con il portiere all'aeroporto di Malpensa e lo ha ...

Una Coppa Italia sempre più ricca. Il prossimo anno finale da 10 milioni : ROMA - Non sarà facile in Italia arrivare alla favola del 'Les Herbiers' , la squadra di terza categoria che ieri sera si è giocata la finale di Coppa di Francia, perdendo solo due a zero contro il ...

Juventus - Marchisio addio : Gianluigi Buffon gli cede la Coppa Italia/ E se facesse un altro anno? : Juventus, Marchisio addio: Gianluigi Buffon gli cede la Coppa Italia, e se facesse un altro anno? Potrebbe non appendere i guantoni al chiodo l'estremo difensore bianconero(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:51:00 GMT)

Pagelle/ Juventus-Milan (4-0) : fra i rossoneri si salva solo Bonaventura. Voti partita (finale Coppa Italia) : Pagelle Juventus Milan (risultato finale 4-0): i Voti della finale di Coppa Italia andata ai bianconeri, con i migliori e i peggiori visti ieri in campo all'olimpico.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 15:19:00 GMT)

Buffon racconta : 'ecco perchè ho fatto alzare la Coppa Italia a Marchisio' : Coppa Italia, Gigi Buffon ha parlato della sua decisione di far sollevare il trofeo vinto ieri al compagno ed amico Marchisio Gigi Buffon nella serata di ieri ha vinto l'ennesimo trofeo della sua ...

Finale Coppa Italia - Juve batte Milan 4-0 : cronaca e pagelle del match Video : E' un risveglio amarissimo per il Milan e i Milanisti. Una sconfitta pesantissima arrivata in modo che nemmeno il più pessimista poteva mai aspettarsi. Il Milan perde 4-0 [Video] pur giocando comunque un primo tempo ad alti ritmi e impostando azioni migliori rispetto agli avversari. La Juve [Video]si dimostra squadra matura, che sa soffrire, ma non perde mai il controllo. Alla prima disattenzione rossonera, la Vecchia Signora non ha perdonato e ...