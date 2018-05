Contro il boicottaggio Netta di Israele vola verso il podio a Lisbona con Toy e il suo

optimaitalia

(Di sabato 12 maggio 2018) La sua esperienza all'Eurovision 2018 è stata segnata dalla discussione intorno alpromosso dagli attivisti del movimento Bds (Boycott, Dinsinvestment and Sanctions), ma l'imposizione didicome favorita nei pronostici per la vittoria ha spinto la cantante a superare l'ostracismo di una parte del pubblico.Come riportato da Times of Israel, la cantante che rappresentaall'Eurovision è stata oggetto di una campagna denigratoria per il suo trascorso nella Marina Militare nel 2014: la sua partecipazione alla kermesse è arrivata infatti in un momento particolarmente complesso e tragico per il numero di morti dell'infinita guerra tra israeliani e palestinesi, nei giorni del raduno della "Grande Marcia ‎del Ritorno" nella fascia orientale di Gaza e alla vigilia delle grandi manifestazioni di protesta per il ‎trasferimento dell'ambasciata Usa da Tel Aviv a ...