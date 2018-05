M5s-Lega - ultime notizie Governo : oggi via libera?/ Live - incontro Di Maio-Salvini a Milano per il Contratto : M5s-Lega, ultime notizie Governo: oggi via libera definitivo? Live, incontro Di Maio-Salvini a Milano per il contratto. La svolta potrebbe arrivare in serata: i due leader sono ottimisti(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:45:00 GMT)

Contratto per il governo del cambiamento : la bozza dell'accordo Lega 5 stelle è pronta : "Contratto per il governo del cambiamento". È questo il titolo dell'accordo sul quale Movimento 5 stelle e Lega stanno lavorando per chiudere il capitolo relativo al programma di governo...

Di Maio : Contratto di governo con gli italiani al centro. Salvini : stiamo lavorando per voi : Il leader M5s sottolinea che "lo Stato deve tornare a fare lo Stato. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini. Più tardi vi aggiornerò sugli sviluppi di questa giornata". Il leader leghista dal profilo twitter: stiamo lavorando per voi

Casaleggio : voto online per il Contratto di governo : Il contratto di governo 5 Stelle-Lega dovrà essere votato online dalla base del M5s, altrimenti è carta straccia. A dirlo Davide Casaleggio, figlio del defunto Gianroberto - cofondatore e ideologo MoVimento - presidente della Casaleggio Associati (che gestiva il blog di Beppe Grillo) e dell'Associazione Rousseau, piattaforma online del M5s aperta a tutti gli iscritti, associazione privata che controlla il partito secondo i critici. "Quando ...

"Continuano gli incontri tra Salvini e Di Maio per la stesura del Contratto di governo" : Aziende-partito e strategie politiche a confronto. L'uscita di ieri di Davide Casaleggio minaccia di sparigliare le carte del dialogo "Legastellato" 12 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Il nuovo Contratto è una beffa per i dirigenti scolastici : "Tutti parlano degli aumenti del prossimo contratto per i prestiti ma nessuno parla dei tagli che ci sono già stati" è quanto riferisce Pietro Perziani , Dirigente Scolastico della regione Lazio in ...

M5s-Lega - Casaleggio : “Contratto sarà votato online. Opinione degli iscritti è l’indirizzo principale per le decisioni del Movimento” : “L’eventuale contratto di governo che sarà sottoscritto da M5s e Lega sarà posto ai voti sulla piattaforma Rousseau“. Lo ha detto Davide Casaleggio in una conferenza stampa in Senato durante la quale è stata presentata la funzione “Scudo della Rete” della piattaforma. Alla domanda se il voto degli iscritti sarà vincolante, Casaleggio ha risposto: “Sicuramente il voto degli iscritti è l’indirizzo ...

M5s-Lega - Bonafede : “Margini di convergenza importanti - sabato nuovo incontro per scrivere Contratto” : “Fra due giorni, sabato pomeriggio dopo che avremo rielaborato in maniera un po’ più dettagliata e approfondita quello che ci siamo detti oggi ci rincontreremo per cominciare con la redazione definitiva del contratto di governo”. Lo dice in un video pubblicato su Facebook Alfonso Bonafede, che ha partecipato con la delegazione M5s al tavolo con la Lega sul programma. “Il tavolo in cui si riunivano sia parlamentari della ...

M5S-Lega - vertice per il Contratto di governo. Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «Significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...

Le 10 leggi che Di Maio dovrà inserire nel Contratto di governo per dimostrare di non aver pagato la "resa" di Silvio : È corposa la lista di leggi che Luigi Di Maio dovrà inserire nel contratto da stipulare con Matteo Salvini per dimostrare che l'accusa più pesante piombata sul via libera arrivato da Arcore è infondata. Il sospetto strisciante, dopo più di due mesi di trattative infruttuose tra M5S e Lega, è di aver "ceduto" indirettamente a Silvio Berlusconi per ottenere una "astensione benevola" al nascituro "governo ...

M5S-Lega - vertice per il Contratto di governo. Salvini : o si chiude o si vota : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

Vertice M5S-Lega per Contratto di governo. Totopremier : in lizza Giorgetti - Giovannini e Bongiorno : L’opzione premier tecnico resta dibattuta perché sia Lega che M5S preferiscono una figura politica, ma si fa strada l’ipotesi di un presidente del Consiglio “terzo”. In mattinata incontro tra i due leader alla Camera: «significativi passi avanti su composizione e premier». I due partiti chiedono a Mattarella tempo fino a lunedì. Nel pomeriggio riunione tecnici Lega-Cinque Stelle...

