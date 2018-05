Consigli Fantacalcio 37a Giornata Serie A 2017-2018

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 37^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 37^ giornata. Inizia il penultimo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:17:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 37° giornata Serie A 2017/2018 : chi schierare e chi evitare : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Manca davvero un niente al termine della Serie A, e del Fantacalcio, ma noi comunque non vi lasciamo soli, torna la nostra guida Consigli Fantacalcio. Cercheremo di aiutarvi a schierare la migliore formazione, azzeccando eventuali bonus che possano farvi vincere di nuovo. Andiamo con ...

Consigli Fantacalcio 37ª giornata : i giocatori da schierare il 12 e 13 maggio Video : Torna l'appuntamento con la rubrica sul Fantacalcio, in vista della 37ª giornata di Serie A che si disputera' tra sabato 12 e domenica 13 maggio. A re i Consigli sui migliori giocatori da schierare. Mancano 180 minuti al termine della stagione 2017-2018, molti fantallenatori sperano ancora di raggiungere il successo ricercato da fine agosto, quando il torneo vedeva l'alba di un'annata ricca di colpi di scena. La Juventus, vincitrice ieri della ...

Consigli Fantacalcio SERIE A / Le dritte per la 36^ giornata : gli squalificati da evitare : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le dritte della nostra redazione per tutti i fantallenatori, impegnati a stilare le formazioni in vista della 36^ giornata del campionato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:41:00 GMT)

Fantacalcio : i Magic Consigli della 36ª giornata di Serie A : Tre giornate alla fine. In molte Magic leghe i giochi sono fatti, in altre meno. Comunque sia, è sempre bene concludere la fanta-stagione in maniera decorosa. Ecco allora qualche dritta per questo 36° ...

Consigli Fantacalcio 36a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 36a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 36a ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 36^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte della nostra redazione per tutti i fantallenatori, impegnati a stilare le formazioni in vista della 36^ giornata del campionato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 07:30:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 36° giornata Serie A 2017/2018 : tutti i bonus per il rush finale : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Anche questa stagione sta per arrivare al capolinea,e anche nelle vostre leghe fanta-calcistiche ormai si sta aspettando solo il “passiamo alle cose formali”, ma in altre leghe si sta lottando il primo posto che sarà motivo di vanto per la prossima estate. E noi ci rivolgiamo ...

Consigli Fantacalcio 35a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 35a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 35a ...

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 35giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 35giornata. Inizia un nuovo turno col derby Inter Juventus, ecco chi schierare.

Consigli Fantacalcio Serie A/ Le dritte per la 35^ giornata : chi schierare? : Consigli Fantacalcio Serie A, le nostre dritte per la 35^ giornata. Inizia un nuovo turno del campionato di calcio italiano, ecco chi schierare secondo noi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 07:33:00 GMT)

Consigli Fantacalcio 35^ Giornata Serie A 2017 / 2018 : chi schierare e chi no : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, ecco i nostri Consigli Fantacalcio Mancano pochissime ore all’inizio della 35° Giornata di Serie A, e noi di certo non vi lasceremo soli! Come di consueta abitudine ecco che torna puntuale la nostra guida: Consigli Fantacalcio. Le sorprese in questa Giornata saranno tantissime, ma andiamo con ordine. La 35° Giornata di ...

Consigli Fantacalcio 34a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 34a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 34a ...

Consigli Fantacalcio - giornata 34 : le 'dritte' sui migliori giocatori Video : Sabato 21 e domenica 22 aprile torna la #Serie A con le partite della trentaquattresima giornata. A re i #Consigli Fantacalcio, con le dritte sui migliori giocatori da schierare [Video] nel prossimo turno di campionato. Sono tre gli anticipi previsti per la giornata di domani: Spal-Roma, Sassuolo-Fiorentina e Milan-Benevento. Domenica pomeriggio in programma Cagliari-Bologna, Udinese-Crotone, Chievo-Inter, Atalanta-Torino e Lazio-Sampdoria. Nel ...