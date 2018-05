Condannata a morte la sposa bambina per aver ucciso il marito : È stata Condannata a morte Noura Hussein per aver ucciso il suo stupratore con un coltello, e a soli 19 anni sarà decapitata nello stato del Sudan. La ragazza é stata costretta a sposarsi all'età di 13 anni con un uomo che non amava e quattro anni fa si é ribellata al marito ed ora la aspetta, nel carcere femminile di Omdurman, la sua condanna. Molti si sono mobilitati nel web condividendo l'hastag #justiceforNoura per poterle salvare la vita ed ...

Noura - Condannata a morte la sposa bambina che ha ucciso il marito che la stuprava : Noura ha solo 16 anni quando è costretta a sposare il cugino. Prova a ribellarsi ma il marito la stupra aiutato da alcuni parenti. Dopo il tentativo di una nuova violenza, la ragazza lo uccide. Ieri un tribunale sudanese l’ha condannata a morte per impiccagione. Gli avvocati hanno tempo 15 giorni per presentare un appello e sperare che la sentenza non venga eseguita. Intanto è stata lanciata una mobilitazione internazionale per cercare di ...

'Voglio unire la mia voce a quella di Italians for Darfour, di Amnesty International e di tutti coloro che in queste ore e in tutto il mondo si mobilitano sulle reti sociali con l'hashtag #...

Esulta per la morte di un macellaio a Trebes : Condannata vegana : E’ stata condannata a sette mesi di carcere con la condizionale per “apologia di terrorismo” la militante vegana che si era rallegrata su Facebook per l’uccisione di un macellaio durante l’attacco terrorista di venerdì scorso in un supermercato di Trèbes. Lo riferisce France Info. La donna è comparsa davanti al tribunale di Saint-Gaudens, la cittadina della Francia meridionale dove risiede. In aula ha rivendicato il ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Francisca Condannata a morte Video : Odiata e amata in egual misura, Donna Francisca è un personaggio che all'interno del Segreto ha sempre saputo concentrare tutta l'attenzione dei telespettatori su di sé, lasciando il segno del suo passaggio su ogni trama. Anche grazie all'interpretazione di Maria Bouzas, per molti spettatori #Il Segreto non sarebbe lo stesso senza la tremenda Francisca Montenegro: ma le notizie sulla matrona provenienti dalla Spagna parlano di una possibile fine ...

