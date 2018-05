Blastingnews

: Oltre al danno anche le beffe per 109 operatori socio sanitari( Oss). L'Asl To4 ha preferito assumere dalle agenzie… - StefaniaBatzell : Oltre al danno anche le beffe per 109 operatori socio sanitari( Oss). L'Asl To4 ha preferito assumere dalle agenzie… - lukescintu : Concorso OSS e infermieri, 158 posti: info e requisiti - SalsanoPaola : RT @YesLavoro: Concorso per 137 posti di #lavoro fisso agli OO.RR. di FOGGIA per Oss - ecco i requisiti, le prove d'esame e come fare doman… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Buone notizie per chi è alla ricerca di un impiego nel ruolo sanitario di operatore socio sanitario e infermiere VIDEO: tre differenti enti hanno emanato nuovi concorsi per il reclutamento di 158per relative professioni. A re, lee le modalita' per inoltrare la propria candidatura.OSS Si rende noto che l'Ospedale Riuniti di Foggia ha indetto un bando pubblico, per l'assunzione di 137di operatore socio sanitario, di cui il 50% messi a riserva a favore dei candidati risultati idonei ai sensi dell'art.52 - comma 1 bis. Possono fare domanda: Cittadini dell'unione europea; Idoneita' fisica all'impiego; Assolvimento dell'obbligo scolastico; Attestato professionale di operatore socio sanitario. Presentazione della domanda Gli aspiranti candidati dovranno produrre l'istanza di partecipazione esclusivamente in via telematica, connettendosi al sito: ...