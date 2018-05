Concorso docenti abilitati | precisazioni sulla cancellazione dalle graduatorie

Scuola - docenti abilitati ultime notizie : ‘Concorso per soli titoli e riapertura GaE’ : Il Comitato docenti abilitati ha pubblicato una nota attraverso la quale si ribadisce, ancora una volta, come sia quanto mai necessario un provvedimento ad hoc che disponga la riapertura delle GaE: riferendosi alla questione riguardante i diplomati magistrali, gli insegnanti abilitati si uniscono alla protesta e si dichiarano pronti a scendere in piazza per difendere i loro diritti e […] L'articolo Scuola, docenti abilitati ultime notizie: ...

Scuola - Concorso docenti secondaria : ‘Fallimento assunzioni - basta con le beffe : riaprire subito le GaE’ : Un comunicato pubblicato sul sito del sindacato Anief mette ancora una volta in evidenza come in Italia tutto è possibile: anche ‘vincere un concorso pubblico e non essere mai assunti. È quello che accadrà a diversi candidati insegnanti della Scuola secondaria pubblica che hanno partecipato con successo alla selezione nazionale bandita nel 2016. Ammesso che non venga applicata la decadenza […] L'articolo Scuola, concorso docenti ...

Concorso docenti non abilitati : ecco le news su tempistiche - FIT e requisiti Video : Purtroppo i tempi di attesa dei concorsi scuola 2018 si stanno rivelando più lunghi di quel che si credeva. Infatti era stato annunciato dal Ministero che subito dopo le vacanze natalizie sarebbe stato bandito il Concorso per docenti abilitati e le prove orali si sarebbero tenute subito dopo. Ad oggi, 12 aprile 2018, il Concorso per docenti abilitati è stato solo bandito ma non vi è ancora alcuna data certa sulle prove orali. Per questi motivi ...

Come prepararsi al colloquio orale del Concorso docenti abilitati 2018 : prepararsi al colloquio orale previsto dalla fase transitoria per il concorso dei docenti abilitati è essenzialmente un problema di scelta personale. Nei gruppi social dedicati i docenti si scambiano informazioni utili per arrivare all’appuntamento con il colloquio in tutta sicurezza. Con questo contributo presentiamo essenzialmente due tipologie di supporto ai candidati: una è la forma […] L'articolo Come prepararsi al colloquio ...

Concorso docenti abilitati - poche adesioni alla sanatoria Renzi : Ufficialmente, sarebbero quasi 50 mila i partecipanti al Concorso abilitati della secondaria, che rappresenta una sorta di sanatoria voluta dal Governo Renzi per andare incontro, solo in apparenza, ai ...

Concorso docenti - flop di adesioni degli abilitati : Il problema di fondo è che si continua a mantenere la politica del respingimento che non risparmia l'ambito dei concorsi: basti pensare che i laureati avrebbero dovuto partecipare anche al precedente ...

Concorso docenti abilitati : in 50mila per dire addio al precariato : Il Concorso per docenti abilitati ha chiuso la prima fase. Alle ore 14:00 del 26 marzo si è chiusa la piattaforma istanze online per la presentazione delle domande di partecipazione al Concorso. La seconda fase, con ogni probabilità, partirà a estate inoltrata con le convocazioni su base regionale per il colloquio orale previsto dalla fase […] L'articolo Concorso docenti abilitati: in 50mila per dire addio al precariato proviene da ...

Scuola - 50 mila insegnanti iscritti al Concorso per docenti abilitati : la maggior parte viene dal Sud : Quasi 50 mila insegnanti hanno fatto domanda di partecipazione al concorso per docenti abilitati delle scuole medie e superiori. Da una prima analisi dei dati, il numero maggiore di richieste è stato presentato al Sud (23.476), seguito dal Nord (17.036) e dal Centro (9.389). A livello regionale invece, è la Campania ad avere il record di istanze inoltrate: 7.352. Seguono Lombardia (7.161), Sicilia (6.340) e Lazio (4.797). Il bando, aperto nel ...

Concorso docenti 2018 : proroga istanze on line e termine conseguimento titoli Video : Il #Miur ha ufficializzato la proroga del termine ultimo per la presentazione delle istanze in merito al Concorso docenti 2018, riservato agli insegnanti della #Scuola secondaria abilitati/specializzati. A re la nuova data entro la quale inviare la propria domanda e il chiarimento su qual è il termine ultimo per il conmento dei titoli. Inizialmente, il termine era fissato al giorno 22 marzo. Il Ministero dell'Istruzione, però, si è visto ...

Concorso docenti abilitati : Miur proroghi la scadenza per la presentazione della domanda : Presentare la domanda per partecipare al Concorso docenti abilitati 2018 sta diventando una vera odissea. Si stanno susseguendo infatti le segnalazioni di malfunzionamento del servizio Istanze on line, utilizzato dal Miur come piattaforma per la presentazione delle istanze da parte di docenti e Ata. A molti docenti sta capitando, dopo aver effettuato l’accesso alla piattaforma […] L'articolo Concorso docenti abilitati: Miur proroghi ...

Scuola - Istanze Online in tilt ultime notizie : tra Concorso docenti e ATA III fascia - è caos : I problemi di accesso al sito Istanze Online non sono certamente nuovi ai docenti. Già in passato, gli insegnanti hanno incontrato molti problemi, specialmente nei periodi ‘caldi’, come quello relativo alle domande per la mobilità. E così, puntualmente, nella giornata in cui si è dato il via all’istanza per la scelta delle scuole per le graduatorie ATA […] L'articolo Scuola, Istanze Online in tilt ultime notizie: tra ...

Concorso docenti abilitati 2018 : la partecipazione dei docenti di ruolo : La partecipazione al Concorso docenti abilitati disposto dal decreto legislativo 59/2017 è aperta anche ai docenti di ruolo. Nel merito è intervenuta la Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la loro esclusione. Concorreranno anche i soggetti che hanno ottenuto procedimenti cautelari di inserimenti con riserva nelle Gae. Essi saranno espunti da tali graduatorie, così come […] L'articolo Concorso docenti abilitati 2018: la ...

Concorso dirigenti scolastici - Tar Lazio apre ai docenti precari : Ancora una buona notizia per i candidati al Concorso a preside che hanno svolto cinque anni di servizio, ma non sono ancora stati immessi in ruolo: il Tar del Lazio ha appena pubblicato un'ordinanza ...