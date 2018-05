Come nasce davvero una merendina?

Silvio Berlusconi - una notte drammatica : Come potrebbe far nascere il governo Lega-M5s : No, forse non è ancora finita. Nonostante la chiusura ufficiale di Silvio Berlusconi e Forza Italia ci sarebbe ancora uno spiraglio per varare il governo Lega-M5s , con appoggio esterno degli azzurri. ...

L’ultimo dei moecanti : Come nasce il piatto più amato di Venezia : «Non ho mai rivelato a nessuno il segno di riconoscimento del carapace che indica che quel granchio sta per fare la muta e diventerà moeca – dice Emiliano Costantini. «È un segreto che anch’io ho appreso da bambino con l’esperienza, guardando mio nonno e mio padre fare la cernita. Ora mi viene immediato. Ma non è facile, e c’è qualcuno che ancora si sbaglia». Emiliano Costantini, 40 anni, di Burano è L’ultimo di una famiglia di moecanti, ossia ...

Alberi Come opere d'arte - nasce il censimento nazionale : "Fonti di vita, dobbiamo tutelarli". Iniziativa del Ministero delle Politiche agricole per difendere i fusti monumentali

Calcio - Come sarà la nuova Italia di Roberto Mancini? La possibile formazione : alla ricerca del gol per rinascere : La Nazionale Italiana di Calcio sta per essere affidata nelle mani di Roberto Mancini. Manca soltanto l’ufficialità ma sarà l’attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo a sedere sulla panchina e a dover trascinare il nostro movimento dopo la delusione della mancata qualificazione ai Mondiali. Compito arduo per il 53enne che ha confermato la propria disponibilità alla Federazione e che nelle prossime settimane dovrà definire tutti i ...

Italia - ecco Come cambia la squadra con Mancini : nuovo modulo e Balotelli - l’11 per rinascere [FOTO] : Italia, ecco la squadra che ha in mente Roberto Mancini – Sta per iniziare un nuovo corso per la Nazionale, l’obiettivo è riscattare l’amara eliminazione contro la Svezia, la decisione è stata quella di ripartire da Roberto Mancini. Tra la Federazione ed il futuro allenatore azzurro, ci saranno da risolvere solo gli ultimi dettagli legati al contratto, ma un accordo di massima c’è già, anche se non è arrivato l’annuncio ...

Juve-Inter - Come nasce la rivalità infinita. Agnelli - Prisco - Herrera e... : Così La Gazzetta dello Sport raccontava la replica di Juve-Inter del 1961. Gasport 2. arrivo' il primo Herrera - Quando il 16 aprile 1961 la Juve ricevette l'Inter, i bianconeri erano in testa al ...

Migranti - la terapia di gruppo con italiani e stranieri (insieme) per superare traumi : Come nasce la “cultura dell’incontro” : Può l’incontro con l’altro, con il diverso per cultura e religione, diventare un modo per curare problematiche psichiche? È il nuovo approccio che Alfredo Ancora, psichiatra e psicoterapeuta che da anni si occupa di transculturalità con il suo lavoro nei servizi psichiatrici territoriali di Roma e l’Università di Siena, ha provato sperimentando una psicoterapia di gruppo che mette insieme pazienti italiani e stranieri con vissuti differenti per ...

14 aprile 1912 : il Titanic affonda nell’Oceano e rinasce Come leggenda : ROMA – Sono trascorsi 106 anni dalla tragedia del Titanic, il naufragio più importante del secolo scorso. La notte del 14 aprile 1912, alle ore 23.40, il transatlantico “inaffondabile” urtò un iceberg, inabissandosi nell’Oceano Atlantico 2 ore e 40 minuti più tardi (alle 2:20 del 15 aprile). 1518 persone morirono quella notte.Dei 2223 passeggeri imbarcati, […]

Nasce l’astroecologia : gli animali a rischio saranno monitorati Come le stelle : La scienza arriva in difesa delle specie a rischio: Nasce l’astroecologia, che sfrutta software e algoritmi sviluppati dagli astrofisici per monitorare gli animali nei loro habitat naturali. Ripresi nelle immagini a infrarossi girate dai droni, i loro corpi caldi appaiono brillanti come stelle e allo stesso modo possono essere monitorati, per fare censimenti e contrastare il bracconaggio. Lo dimostrano i risultati dei primi esperimenti ...

Bitcoin - tulipani - dotcom : ecco Come nasce la bolla finanziaria nella mente degli investitori : La scienza spiega i meccanismi neurobiologici alla base di comportamenti quali l’«effetto gregge». Un modo semplice per giustificare il crearsi e lo scoppiare delle bolle finanziarie. Impennate e tonfi di cui è piena la storia. Senza dimenticare che il denaro può trasformarsi anche in droga...

Intesa Sanpaolo : Come nasce il museo di domani : Un binomio tra due realtà del Gruppo Intesa Sanpaolo con l'obiettivo di sperimentare tecnologie innovative, favorendo lo sviluppo di un nuovo ecosistema tra start-up e imprese del mondo dell'arte" : ...

Come nasce Atreus in God of War - il nuovo trailer racconta il suo sviluppo : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato un nuovo trailer per God of War, il nuovo e atteso action adventure di Santa Monica Studio in arrivo nel mese di aprile in esclusiva PlayStation 4. Il video è dedicato al processo che ha portato alla creazione di Atreus, il giovane figlio di Kratos che accompagnerà il protagonista nel corso della sua nuova avventura ambientata nella mitologia norrena. Come nasce, quindi, il misterioso ragazzo al ...

God of War : Cory Barlog racconta Come nasce uno dei titoli più attesi del 2018 : In occasione del Preview Event di God of War di Milano, abbiamo avuto la possibilità di conoscere ed intervistare Cory Barlog, Game Director del gioco per Santa Monica Studio. Barlog è un volto noto per i fan di God of War, avendo già lavorato ai primi titoli della saga ed è stato fortemente cercato da Santa Monica Studio per l’epico ritorno di Kratos su PlayStation dopo ben 5 anni di assenza. L’uscita di God of War è attesa per il 20 aprile ...

Domani l'inserto : Come nasce una merendina : Torna Domani con la Gazzetta l'inserto Economia del lunedì. In primo piano un viaggio nel cuore dello stabilimento bakery della Barilla per raccontare come nasce una merendina e vedere dietro le quinte l'industria dolciaria fra tradizione ...