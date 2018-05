Come inserire Watermark e Filigrane alle tue Foto ed Immagini

Come inserire numeri di pagina in Word : Se stai preparando la tua tesina scolastica, la tua tesi universitaria, un libro o semplicemente un documento con più fogli, ti sarai chiesto sicuramente Come inserire il numero di pagina direttamente sul documento. In passato non era un compito facilissimo ma, da qualche anno, le versioni di Word permettono di inserire facilmente il numero di pagina grazie ad una funzione semplicissima da utilizzare. Acquistare Office 365 per sempre a meno di 5 ...