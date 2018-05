Come fa una sola cellula a portare a un intero organismo?

Come nasce (davvero) una merendina? : Se non siete più adolescenti ma ancora vi concedete uno spuntino con la vostra merendina preferita non sentitevi in colpa, siete in buona compagnia. Per la precisione, siete in compagnia di altri 21 milioni di adulti che nel nostro Paese le mangiano regolarmente tutte le settimane, scegliendo in maggioranza proprio le stesse di quando erano piccoli, Come brioche, plumcake e crostatine. Nonostante questo amore dichiarato e tipicamente italiano, ...

Fake news alimentari - Come si capisce se la dieta è una bufala? : Promette risultati miracolosi? La posso seguire tutta la vita? Mi costa qualcosa dal punto di vista economico? Tre domande fondamentali. A seconda delle risposte si capisce se la dieta è valida e sana oppure no. La check list è quella fornita dal Silvana Hrelia, docente di Biochimica alla Scuola di Farmacia, Biotecnologie e Scienze Motorie dell’Università di Bologna ed esperta di nutrizione, presente anche in uno degli appuntamenti del bolognese ...

GENERO SFREGIATO CON L'ACIDO/ Come il potere guasta l'amore di un padre e di una madre : I genitori di una giovane italiana, contrari al fidanzato della figlia, hanno assoldato un killer perché lo sfregiasse con l’acido. E’ accaduto a Torino. MAURO LEONARDI(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:07:00 GMT)TENTA DI SGOZZARE LA MOGLIE/ E poi si uccide: la violenza di chi non perdona e rimane solo, di M. LeonardiSCUOLA/ Studentessa si uccide perché non ha finito gli esami: chi ci salva dall'errore di Erode?, di M. Leonardi

Spalletti : “sfida con il Sassuolo Come una semifinale” : “Si parla sempre, non solo nel calcio. Ci siamo un po’ abituati, ho visto allenarsi i calciatori nella maniera corretta ed è il segno che il pensiero va solamente lì e per noi diventa come una semifinale. E’ stato un lungo torneo in cui abbiamo a disposizione la semifinale che ci mette nelle condizioni di giocare la finale con la Lazio”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida ...

La città irlandese di Ennis è terrorizzata da una mandria di capre : "Si riproducono Come se non ci fosse un domani" : Potrebbe essere un destino crudele quello che spetta alla mandria di capre selvatiche che vive in una cittadina dell'Irlanda dell'est. Ci troviamo ad Ennis, 25mila abitanti, nella contea di Clare. Qui i cittadini si sentono minacciati dalla presenza delle troppe capre che "procreano come se non ci fosse un domani". Per questo potrebbero essere castrate. come si legge sull'Indipendent, i consiglieri del comune hanno riferito che gli animali ...

Nadia Toffa : «Non torno più a Le Iene» - ma è una bufala. Ecco la verità - Come sta la conduttrice : Nadia Toffa continua la sua battaglia . La iena 38enne lotta contro un tumore e prosegue anche la forte preoccupazione dei fan che non fanno altro che chiedersi come sta Nadia Toffa dopo la mancata ...

Fox cancella le Comedy Brooklyn Nine-Nine - The Last Man on Earth e The Mick : Hulu ne salverà una? : È arrivato il momento di fare piazza pulita e di liberarsi delle vecchie comedy per lasciare spazio a nuovi pilot? Fox cancella Brooklyn Nine-Nine, The Last Man on Earth e The Mick e il pubblico rimane interdetto dalle sue decisioni. Dopo la fine di The New Girl e la cancellazione di tre delle sue comedy, cosa resta alla rete se non nuovi progetti da sperimentare e sottoporre al pubblico? Proprio il pubblico in queste ore si è rintanato su ...

Cristiano Malgioglio : “Io - doppiatore di un cane forse perché recito Come una cagna. Il Grande Fratello? Non c’è un ca*** di combinato” : Ma lo sa che lei è un bel … volpino? Cristiano Malgioglio non si ferma più. Il popolare cantautore è finito perfino in un film. Dal 10 maggio, infatti, potremo ascoltare Malgioglio mentre doppia il co-protagonista di Show Dogs, un bellissimo volpino bianco e marrone, ex star delle passerelle canine più importanti al mondo, di nome Felipe. “Quando mi hanno chiamato ero titubante perché per doppiare un cane devi amare gli animali”, spiega ...

Caivano - violenta la nipote 15enne al Parco Verde/ Napoli - Come Fortuna Loffredo : arrestato lo zio : Caivano, orrore nel Parco Verde di Napoli: violenta la nipote 15enne, arrestato il giovane zio. Nuovo caso di abusi nell'area dove avvenne l'omicidio della piccola Fortuna Loffredo(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 14:42:00 GMT)

Ricky Gervais protagonista di After Life - una nuova Comedy targata Netflix : ROMA - Netflix annuncia la nuova produzione originale After Life , un'irriverente serie comedy con Ricky Gervais . Sinossi Ricky Gervais veste i panni di Tom, un uomo che aveva una vita perfetta prima ...

Come bloccare una persona su WhatsApp : La privacy è importantissima, soprattutto ai giorni d’oggi dove basta poco, ad esempio, per spiare WhatsApp. Se qualcuno potrebbe darvi fastidio, o peggio vi ha inviato un messaggio WhatsApp virus, allora meglio contrattaccare subito: in questa guida vedremo Come bloccare una persona su WhatsApp in pochi e semplici passi! Più nello specifico vedremo Come bloccare e sbloccare un contatto WhatsApp. Infine ripeteremo la procedura nel caso ...

WhatsApp - scarpe Adidas in regalo : non è una semplice bufala/ Allarme truffa online : cos'è e Come difendersi : WhatsApp, scarpe Adidas in regalo? Non è la semplice bufala ma una vera e propria truffa online. Ecco cosa promettono in cambio dei propri dati personali.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:49:00 GMT)

Grandinata nel bellunese - paesaggio Come dopo una nevicata : BELLUNO Una violenta Grandinata ha colpito martedì pomeriggio parte della provincia bellunese, in particolare l'area di Valle di Cadore, dove prati e strade sono diventati bianchi come dopo una ...

Silvio Berlusconi - una notte drammatica : Come potrebbe far nascere il governo Lega-M5s : No, forse non è ancora finita. Nonostante la chiusura ufficiale di Silvio Berlusconi e Forza Italia ci sarebbe ancora uno spiraglio per varare il governo Lega-M5s , con appoggio esterno degli azzurri. ...