Colpo di scena all' Eurovision | uomo sale sul palco e strappa il microfono alla cantante

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : il Colpo di scena che spiazza tutti : Tanti gli scettici sulla storia d’amore di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, una love story nata all’interno della casa delGrande Fratello e non proprio sotto una buona stella, anzi. La sorellina di Belen era fidanzata con Francesco Montequando è entrata nella casa più spiata d’Italia ma proprio mentre era intenta a giocare al reality si innamorata di IgnazioMoser.--Da quel momento i due non si sono mai staccati e anzi sono andati anche a ...

Colpo di scena - Berlusconi ottiene la riabilitazione dal tribunale. Adesso può candidarsi alle elezioni : Ad Arcore si attendono gli sviluppi della situazione politica. Anche se i falchi azzurri, di fronte al 'teatrino' di queste ore messo in scena da pentastellati e leghisti, che non riescono mettersi d'...

Diritti tv - Colpo di scena : Diletta potrebbe salutare la Serie B - Sky è fuori? Video : Negli ultimi anni, la trasmissione di Sky condotta da Diletta Leotta e riguardante il campionato di Serie B ha avuto un to importantissimo in tutta Italia. Non è un caso che in qualsiasi piazza dove si raggiunga la Serie B come nella foto, striscione apparso a Lecce durante i festeggiamenti per la promozione, ci siano striscioni riferiti proprio alla bella conduttrice di Sky. Dall'anno prossimo, però le cose potrebbero cambiare e questo non fa ...

GF 15 : Colpo di scena atteso per Aida Nizar Video : In questa edizione del Grande Fratello 2018 i colpi di scena non sono decisamente mancati. Dopo l'eliminazione di Baye Dame e le varie tresche amorose che hanno avuto luogo nella casa più spietata d'Italia, anche Aida Nizar è stata eliminata. L'eliminazione della star è avvenuta tramite televoto, cosa che ha fatto pensare che il voto si stato truccato. Ma potrebbe non rimanerci a lungo, poiché durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque ...

Un Posto al Sole - il Colpo di scena : dopo 18 anni 'resuscita' Rita Giordano : L'uscita di scena di Rita Giordano , uccisa con un colpo di arma da fuoco, proprio non era andata giù ai tanti fan di Un Posto al Sole. Sono passati ben 18 anni, ma il colpo di scena sta per arrivare. ...

Diritti tv - Colpo di scena : Diletta potrebbe salutare la Serie B - Sky è fuori? : Negli ultimi anni, la trasmissione di Sky condotta da Diletta Leotta e riguardante il campionato di Serie B ha avuto un seguito importantissimo in tutta Italia. Non è un caso che in qualsiasi piazza dove si raggiunga la Serie B (come nella foto, striscione apparso a Lecce durante i festeggiamenti per la promozione), ci siano striscioni riferiti proprio alla bella conduttrice di Sky. Dall'anno prossimo, però le cose potrebbero cambiare e questo ...

“Abbandonano tutti”. GF - clamoroso. Per il reality è la fine. Colpo di scena inatteso - produzione spiazzata. Mai successo nella storia del programma : Più che per i suoi inquilini l’edizione numero 15 del Grande Fratello sarà ricordata per le tante vicissitudini che ne hanno caratterizzato in negativo lo svolgimento. Dopo le accuse dei fan, che rimproverano alla direzione scarsa trasparenza e quella del Moige che ne ha chiesto la sospensione ecco che un vero e proprio cataclisma si abbatte sulla trasmissione. Gli atteggiamenti di alcuni inquilini hanno infatti indotto alcuni sponsor a lasciare ...

GF 15 : Colpo di scena atteso per Aida Nizar : In questa edizione del Grande Fratello 2018 i colpi di scena non sono decisamente mancati. Dopo l'eliminazione di Baye Dame e le varie tresche amorose che hanno avuto luogo nella casa più spietata d'Italia, anche Aida Nizar è stata eliminata. L'eliminazione della star è avvenuta tramite televoto, cosa che ha fatto pensare che il voto si stato truccato. Ma potrebbe non rimanerci a lungo, poiché durante l'ultima puntata di Pomeriggio Cinque ...

Un posto al sole - Colpo di scena : torna Rita Giordano. Fan in delirio : Rita Giordano venne freddata da un colpo di pistola dopo quasi mille puntate. Un'uscita dalla scena di Un posto al sole che non è mai andata giù ai fan della soap di RaiTre. Ora però la consorte di ...

Rottamata la linea Di Maio - tornano in scena Renzi e Grillo : "Colpo di Stato". "Sbroccano" : Beppe Grillo torna "in scena" e lo fa in maniera dirompente. In una lunga intervista rilasciata

IDA E RICCARDO/ Uomini e Donne - ancora in crisi? Presto un Colpo di scena per il pubblico : Ida Platano e RICCARDO Guarnieri a Uomini e Donne: continuano i siparietti tra la dama e il cavaliere del trono over che non riescono a trovare un punto d'incontro.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:57:00 GMT)

“Ha mentito”. Colpo di scena al GF. L’accusa è gravissima : uno dei concorrenti avrebbe falsificato i documenti per entrare a far parte del reality. E già si parla di espulsione : Grande Fratello, infiamma la polemica. Questa ultima edizione sta sì riscuotendo un successo di pubblico che non si registrava da anni, ma è iniziata all’insegna della polemica. Se avete seguito, sapete che, per esempio, il concorrente italo-senegalese Baye Dame è stato squalificato durante l’ultima puntata per aver tenuto un atteggiamento deplorevole nei confronti dell’ultima entrata in casa, la spagnola Aida Nizar. Dopo gli atti di bullismo, ...

Uomini e Donne - Colpo di scena per la decisione di Nicolò? Video : Chi sara' la scelta di Nicolò Brigante? Oggi 2 maggio 2018 su Canale 5 è attesissima la puntata di Uomini e Donne [Video], nella quale vedremo cosa è successo in villa con Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Se tutti erano ormai convinti che la scelta di Nicolò fosse la biondina dalla battuta pronta, una indiscrezione che sta facendo il giro del web potrebbe ribaltare completamente la situazione. Ormai da diverso tempo, sul sito ufficiale di ...

Inter-Juventus - Colpo di scena : aperta petizione per rigiocare la gara : Inter-Juventus- Non si placano gli animi. Inter-Juventus resta ancora oggetto di polemiche. Polemiche che potrebbero trovare riscontro in una clamorosa petizione sul sito “Change.org”, una petizione messa in atto dai fratelli Angelo e Sergio Pisani, legali di professione. LA petizione “L’arbitraggio offende i valori dello sport. Presenteremo un esposto a firma di migliaia di tifosi […] L'articolo Inter-Juventus, colpo di ...