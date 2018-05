Coldiretti | grande incertezza sulle esportazioni di auto

Cibus - Coldiretti/Casillo : siglato in Italia il più grande accordo sul grano biologico : E’ stato siglato in Italia il più grande accordo sul grano biologico mai realizzato al mondo per quantitativi e superfici coinvolte. Lo ha annunciato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo in occasione dell’incontro su “Pasta da Agricoltura Biologica Italiana: da prodotto di nicchia a prodotto di massa”. L’accordo di filiera tra Coldiretti, Consorzi agrari d’Italia, Fdai (Firmato dagli agricoltori Italiani) e Gruppo Casillo prevede la ...