Cold War | l’amore scolpito nel jazz ai tempi della Guerra Fredda

Cate Blanchett incanta tutti a Cannes alla presentazione del film Cold War : Cate Blanchett incanta tutti sul red carpet di Cannes. La presidente di giuria si concede ai fotografi con uno splendido e scintillante vestito alla presentazione del film 'Cold War' del regista Pawel ...

Cannes 2018 : Cold War di Pawel Pawlikowski. La recensione - Best Movie : ... con Ida, con uno stile molto riconoscibile, ma vale la pena dire due parole per fissare il punto: Pawlikowski lavora su una specie di economia estrema della visione. Gira in 4/3, in bianco e nero, ...

Cannes 2018 - magnifico e ipnotico Cold War di Pawel Pawlikowksi e già si vocifera di Palma d’oro : Amour fou nella guerra fredda. Accade oggi a Cannes e già si vocifera la magica parola: Palma d’oro. magnifico ed ipnotico, Cold War (Zimna Wojna) è un film caldissimo seppur nella sottrazione narrativa e nel bianco&nero di un talento come quello del polacco Pawel Pawlikowksi, già premio Oscar per l’indimenticabile Ida. Come si diceva, è una delle opere in corsa per la Palma d’oro (ad oggi) più accreditata a conquistarla, anche se ...