corrierediarezzo.corr

: Cittadino fotografa ladri di biciclette: arrestati - NoiAretini : Cittadino fotografa ladri di biciclette: arrestati - Corrierearezzo : Cittadino fotografa #ladri di #biciclette: arrestati - Corriere di Arezzo -

(Di sabato 12 maggio 2018)diin azione in città ad Arezzo .lie la polizia li arresta il giorno dopo mentre tentano un altro furto . E' successo tra via Eritrea e via Masaccio. Primo atto: ...