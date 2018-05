Ciao ciao “democrazia diretta”

Governo Lega-M5s - bella Ciaone : di Marco Gigante La svolta tanto attesa è arrivata. Il Governo Lega–M5s si farà. Dopo un intenso tira e molla che non da ultimo ha visto giravolte, ripensamenti e schizofrenie di ogni tipo, i leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio siederanno a un tavolo per nominare l’imminente squadra di Governo. Tutto risolto dunque? Non proprio. E per diverse ragioni. Innanzitutto, perché se l’intento era quello di mettere “fuori gioco” Silvio ...

FLAMINIA ROMEO/ L'ex Madre Natura di “Ciao Darwin” torna in tv (Matrix Chiambretti) : FLAMINIA ROMEO, modella ed ex “Madre Natura” nella trasmissione di Paolo Bonolis “Ciao Darwin”, sarà ospite di “Matrix Chiambretti” questa sera venerdì 11 maggio.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 10:43:00 GMT)

Ciao Presidente : Lutto nel mondo del Futsal: Alessandro Zulli , Presidente e Mister della Alex Zulli Gold Futsal , ci ha lasciati questa mattina dopo aver combattuto una vita intera contro un male che non gli ha mai dato tregua.

Una tragedia che distrugge il cuore - Ciao Riccardo : Non a caso la pioggia. Non a caso un pianto struggente, devastante, un cielo asfissiante di tristezza. All'improvviso si oscura lo sguardo e si perde la cognizione; il rumore martellante della pioggia ...

Ha un infarto alla guida dello scuolabus - ma salva i bimbi. Lacrime su Fb : 'Ciao Sante - sei il nostro eroe' : Si è comportato da vero e proprio eroe, mettendo in salvo i bambini prima di lasciare questo mondo. Sante Quaranta , 65 anni, di Fasano , Brindisi, , era infatti alla guida di uno scuolabus, pieno di ...

Ciao Ermanno Olmi - sono diventato regista grazie a te : La sera in cui decisi che non avrei potuto fare altro che il regista, piansi. Era il 1993, ero nell’appartamento in affitto di via Pietralata a Roma, e fu la sera in cui conobbi Ermanno Olmi. Fu tutta colpa di Fernando, il mio coinquilino. Studiava come me Storia del cinema alla Sapienza. Stava scrivendo una tesi sul quel regista italiano che veniva dal bergamasco. Aveva avuto accesso all’archivio delle sue opere e portò a casa tutti ...

Sfollato dopo il terremoto si suicida : "Ciao Massimo - è un giorno triste" : Si è suicidato lanciandosi da una finestra dell'abitazione in cui viveva da Sfollato dopo il terremoto del Centro Italia insieme alla moglie...

Trump estende di un mese l'esenzione su dazi su acCiao e alluminio per Ue - Canada e Messico : A trattare con la seconda economia al mondo sarà il segretario al Tesoro Steven Mnuchin insieme - tra gli altri - a Robert Lighthizer, l'uomo a capo dell'Office of the United States Trade ...

La casa di carta : una cover di "Bella Ciao" è diventata virale in Brasile - : La canzone è stata trasformata in un pezzo baile funk da MC MM e DJ RD, intitolato Só quer Vrau che attualmente è in cima a ogni classifica di streaming, guadagnandosi anche un video da oltre 17 ...

"Ciao Alfie - hai messo le ali" Fiori - palloncini e post sui social per il "gladiatore" : ... tanti inglesi commossi, che si erano costituiti in milizia nell'Alfie's Army , l'Esercito di Alfie, , presidiando l'ospedale e partecipando a veglie e preghiere; e molte persone in tutto il mondo , ...

ALFIE EVANS/ Ciao - piccolo grande Alfie... re della vita! : Il piccolo ALFIE EVANS è morto. Ne hanno dato notizia i genitori Tom e Kate. "I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno", hanno scritto.

1968 : l'anno del Piaggio "Ciao" - la storia e le foto : Il ciclomotore, semplice e robusto, entrò subito nel cuore dei giovani. Venderà 3,5 milioni di pezzi in ben 38 anni di produzione