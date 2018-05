Chiude domenica a Modica la mostra Le carte dipinte

Allegri : “rammaricato ma campionato non si Chiude oggi nè domenica” : “Arrivare allo scontro diretto a +4 era impensabile fino a due mesi fa; c’è un po’ di rammarico per la partita di oggi, ma sappiamo che il campionato non si sarebbe chiuso oggi in nessun caso, e non si chiuderà neppure domenica”. Sono le parole postate su twitter dall’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il pari col Crotone che assottiglia il margine dei bianconeri nei confronti del Napoli, domenica ...

Volley : A2 Maschile - domenica si Chiude la fase a Pool : ROMA -domenica 25 marzo, in contemporanea su tutti i campi, si gioca l'ultima giornata della fase a Pool della Serie A2 UnipolSai, prima dei Play Off e Play Out. Già molte situazioni sono definite, ma ...

C'E' POSTA PER TE 2018/ Le storie in diretta : Pino Chiude la busta a Domenica (nona puntata) : C'è POSTA per te, le storie e gli ospiti della puntata del 17 marzo: Luciana Littizzetto manda la POSTA a Raffaello Tonon, Luca Onestini, Paola Caruso, Michela Persico e Erjona Sulejmani.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 00:29:00 GMT)