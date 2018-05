Chiamiamo le cose con il loro nome | la flat tax è eversiva

huffingtonpost

(Di sabato 12 maggio 2018) Le notizie di stampa che giungono sul "contratto di governo" tra Lega e Movimento 5 Stelle lasciano davvero allibiti. Su tutto spicca latax, di cui le prime stime pubblicate oggi su Repubblica da Roberto Petrini spiegano bene l'impatto distributivo fortemente regressivo, che beneficerebbe clamorosamente i contribuenti più benestanti a scapito di tutti gli altri italiani. È giunto il momento di chiamare lecon il: latax è una misura tecnicamentedel "contratto sociale" edificato nei decenni di democrazia repubblicana.Un contratto, del tutto analogo a quello in vigore in tutti i paesi avanzati europei, che ha come suoi due pilastri, inscindibilmente connessi tra, il welfare universalistico e la progressività delle imposte. I numeri non devono ingannare: i contribuenti sopra i 75.000 euro sono "appena" 917.000, ...