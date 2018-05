Chi è Tv Boy - l’autore del “bacio” tra Salvini e Di Maio : Che tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini potesse nascere un’intesa, TvBoy lo aveva intuito già lo scorso 23 marzo, quando li ha ritratti avvinghiati in un bacio appassionato sui muri di Roma, nei pressi del Parlamento. L’opera, intitolata “Amor populi”, è stata subito rimossa ma ciò non è bastato a cancellarla dalla memoria, al punto che quel bacio è ormai diventato il simbolo del governo ...

Chi è il giovane 'Macron boy' che vorrebbe fare il sindaco di Parigi : , consigliere del presidente per l'economia digitale, e Stanislas Guerini , capogruppo Lrem all'Assemblea nazionale. Nel 2012, sotto la presidenza Hollande , lavora nel gabinetto della ministra della ...

Ines TrocChia su Playboy : FOTO da urlo per la sexy interista [GALLERY] : 1/15 FOTO Instagram ...

Il playboy sChianta la Rolls Royce da 300mila euro. E la abbandona fuggendo con le passeggere in bikini : Il tycoon e famoso playboy britannico Jody Sanders sta percorrendo le strade di Maiorca in compagnia di due ragazze in bikini. Dopo aver sbagliato strada, Sanders decide di fare inversione ad U in mezzo a ristoranti e negozi. Pochi istanti e la sua Rolls Royce Dawn Coupé da 300.000 euro si infrange contro la vetrina di una tabaccheria (nel video lo schianto ripreso dalle telecamere interne). Testimoni presenti sul posto dichiarano di averlo ...

Chiamateci pure Salvini boys : «Credi che tra i tuoi compagni d’avventura stia nascendo il prossimo, o magari la prossima, Salvini?». Laura guarda dritto dentro la telecamera, una delle prime della sua carriera politica, e sorride aperta: «Perché no?», dice senza imbarazzi. Poi, quasi a voler ammorbidire l’ambizione lasciata trapelare senza troppi filtri, ritratta: «Oggi lavoria...

“Ha un figlio illegittimo ed ecco Chi è sua madre”. Dopo lo scandalo della coniglietta di Playboy - un altro fulmine a ciel sereno che squarcia il passato oscuro e turbolento di Donald Trump : Se Trump ha vinto, oramai sembra quasi scontato dirlo, è per aver insabbiato e “spalato” (ogni riferimento è puramente casuale) informazioni che invece in campagna elettorale avrebbero dovuto essere divulgate o, al contrario, censurate. E invece, come nei migliori film di spionaggio, colui che nei primi minuti della pellicola riesce negli intenti più discutibili, alla fine viene smascherato da quello stesso sistema che in un primo momento ...

Alle 21 gioChiamo in diretta a Owlboy : torna la rubrica Nerding After Dinner : Per festeggiare il recentissimo debutto su PS4 e Xbox One abbiamo deciso di dedicare un nuovo appuntamento della rubrica Nerding After Dinner a una delle migliori perle indie degli ultimi anni: Owlboy.Per chi non avesse mai sentito parlare di questo titolo (leggete la nostra recensione della versione PC) si tratta di un metroidvania in pixel art dallo stile davvero molto ispirato. Un'avventura in un mondo fantastico in compagnia del piccolo ...

ANDREA PRETI E CLAUDIA GERINI SI SONO LASCIATI/ Ecco perché lei ha Chiuso la storia con il toy-boy : ANDREA PRETI e CLAUDIA GERINI si SONO LASCIATI: il modello e attore si lascia andare ad un duro sfogo contro l'attrice dalle pagine del settimanale Chi.

Chi è Angelo Boffa - toyboy che ha stregato Sharon Stone : Che la nuova fiamma di Sharon Stone, ormai quasi sessantenne diva del cinema americano, fosse un italiano, lo si sapeva già da qualche tempo. Quello che non si sapeva era quale fosse la storia dietro ...

Luisa Corna "Amo un carabiniere 15 anni più giovane"/ Non Chiamatelo toy boy! Ha figli e un ex moglie… : Luisa Corna, ospite ieri a Domenica Live, ha parlato della sua nuova storia d'amore, ma ha ricevuto anche un video messaggio da parte del suo amico Fausto Leali