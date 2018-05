Che tempo che fa | gli ospiti di domenica 13 maggio 2018

Previsioni Meteo - la tempesta Che arriva dall’Atlantico : Lunedì 14 e Martedì 15 forte maltempo - freddo e neve! : 1/26 ...

Maltempo : quest’anno – 25% dei frutti - dalle pesChe alle ciliegie : Quest’anno è sparito dagli alberi un frutto su quattro per il crollo dei raccolti in tutta Europa a causa del clima pazzo con gelate e grandine, dalle albicocche alle ciliegie, dalle pesche alle nettarine fino alle susine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, che evidenzia gli effetti sulla spesa degli italiani delle bizzarrie del tempo in un anno del tutto anomalo. In Italia la Coldiretti stima un raccolto di pesche in ...

Previsioni Meteo - la bomba Che arriva dal Nord Atlantico : non solo maltempo - adesso tornano anChe freddo e neve!!! : 1/22 ...

Meteo Italia - Che tempo fa questo weekend (12-13 maggio) : L’ondata di maltempo non accenna a fermarsi. Dopo gli allagamenti registrati in Sardegna, Toscana e Lazio e i temporali che hanno colpito un po’ tutta la penisola, le previsioni Meteo per l’Italia nel prossimo weekend (12-13 maggio) continuano a segnare pioggia. La forte instabilità dovuta alla mancanza di un forte anticiclone provoca un continuo alternarsi tra sole e acqua, con forti sbalzi termici e temporali bruschi che ...

Più di 100 eventi in contemporanea per conoscere l’Italia : dal 23 Maggio al 3 Giugno le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali EscursionistiChe : “Dal 23 Maggio al 3 Giugno l’Italia di Notte con eventi a tutte le ore, nell’ambito delle Giornate Nazionali indette dalle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE. Ad esempio in Basilicata, a Melfi Passeggiata, serale, lenta verso il Bosco Frasca per scoprire la Biodiversità del luogo, godere di panorami incredibili verso il Vulture e verso il castello di Melfi, ascoltare la Natura in ogni sua forma. Vicino al laghetto faremo attività Yoga ...

Sorrentino - Servillo - Argentero e Amendola domenica a Che tempo che fa (Anteprima Blogo) : E' il fenomeno cinematografico del momento, parliamo del film Loro, in particolare del secondo capitolo uscito giovedì nelle sale italiane. Proprio di questa pellicola, da molti definita un capolavoro, in particolare proprio "il secondo tempo" uscito poche ore fa, si parlerà nella puntata in onda domenica in prima serata su Rai1 di Che tempo che fa, il talk show più seguito della tv italiana.Fabio Fazio ospiterà in studio proprio il regista di ...

Uno stand Che allo stesso tempo ricarica Switch? Arriva l'annuncio di Nintendo : Nintendo ha finalmente annunciato un prodotto ufficiale che era sicuramente molto richiesto da una discreta fetta di possessori di Switch, in particolare da quegli utenti che amano sfruttare la modalità tabletop della console. In questa modalità non c'è alcun modo per giocare e allo stesso tempo ricaricare la console e per questo motivo si è inevitabilmente vincolati alla durata della batteria dell'hardware. La grande N ha quindi deciso di ...

LIVE Juventus-Milan - cronaca e risultato in tempo reale : Che equilibrio all'Olimpico : LIVE Juventus-Milan 0-0 Finale Coppa Italia 2017-2018, Stadio Olimpico , Roma, PRIMO tempo 31 Stiamo assistendo ad una partita tutt'altro che entusiasmante. Le due squadre appaiono stanche e stanno ...

Maltempo - guasto anChe a Orvieto : ritardi sull’Alta Velocità : anche alla stazione di Orvieto si e’ registrato un guasto a causa del Maltempo che sta causando disagi sull’Alta Velocita’ Roma-Firenze. I treni diretti a sud registrano ritardi di 15 minuti, mentre quelli diretti a nord stanno accumulando ritardi di 40 minuti. Lo comunica Rfti in una nota. La circolazione ferroviaria e’ fortemente rallentata nella stazione di Orte per il forte Maltempo e le abbondanti precipitazioni che ...

Maltempo - buChe su via Salaria a Roma : ancora auto danneggiate : ancora buche su via Salaria con auto rimaste danneggiate. E’ accaduto ieri sera nel tratto tra i civici 959 e 961 in direzione centro quando alla polizia municipale sono arrivate numerose segnalazioni di auto che avevano subito danni a causa delle condizioni del manto stradale. In particolare sarebbe stata una voragine la causa di ruote squarciate o cerchioni rotti. Circa un mese fa sempre su via Salaria una cinquantina di auto in poche ...

“Ecco cosa c’è da qualChe tempo in quel panino”. McDonald’s - qualcuno se ne sarà già accorto… : Anche se è il più conosciuto, non è di certo il più amato. Se pensiamo ai fast-food, è naturale collegare il termine a qualche succulento panino di McDonald’s. Ma attenzione, perché nel corso degli anni, la tendenza ha spostato non poco le varie asticelle. Se prima il mitico Big-Mc era il panino più amato del mondo, ora le cose cambiano anche in funzione di tutti quei concorrenti che piuttosto che la quantità, puntano sulla qualità. Vedi ...

DIRETTA Juventus-Milan - Finale Coppa Italia LIVE : su Che canale vederla in tv e streaming. L’orario e gli aggiornamenti in tempo reale : Oggi mercoledì 9 maggio si gioca la Finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Allo Stadio Olimpico di Roma si sfideranno Juventus e Milan in una grande classica del calcio nostrano: i Campioni d’Italia hanno ormai messo le mani sullo scudetto e vanno a caccia della doppietta mentre i rossoneri si giocano un’intera stagione in questa partita, vincere significherebbe accedere DIRETTAmente alla prossima Europa League senza ulteriori ...

Maltempo in tutta Italia - esondazioni in Toscana e grandinate in Veneto. Pioggia da nord a sud anChe nei prossimi giorni : L'ondata di Maltempo che da alcune ore sta flagellando la penisola mette a dura prova soprattutto alcune regioni come la Toscana e la Sardegna. tuttavia, come ribadisce la protezione Civile, le piogge ...