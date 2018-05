“Che hai detto?” Gf | lite tra Matteo Gentili e Alessia Prete La frase sconcertante

caffeinamagazine

(Di sabato 12 maggio 2018) Non solo Filippo Contri e Lucia Orlando, coppia ormai fissa della quindicesima edizione del Grande Fratello 2015. Anche tra, ex fidanzato di Paola di Benedetto, eè scoccata la scintilla. L’intesa tra i due è palese a tutti e, nella notte tra sabato e domenica scorsa, il calciatore e la bella modella torinese si sono finalmente scambiati il primo bacio lontano da occhi indiscreti. Poi è stato tutto un via di baci, carezze, coccole e sguardi languidi. La storia tra i due, che è appena cominciata, prosegue a gonfie vele. L’attrazione è tanta, tanto cheha dichiarato: “Quando mi guarda, è come se volesse dirmi tante cose. Ma non esistono parole per spiegare quello che uno prova”. Nelle scorse ore, però, tra i due c’è stata la prima incomprensione. A far scaldare gli animi dell’ex concorrente di Miss Italia è stata in particolare una...