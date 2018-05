Che cosa è e come funziona lo ' scudo legale' che Casaleggio offre ai grillini

AnChe la macchinetta del caffè impara a capire cosa ci piace : Tutto diventa big data. E nell'era delle pause caffè, Anche i movimenti e i comportamenti dei consumatori davanti al distributore automatico diventano oggetto di studio. "Ci vediamo alla macchinetta" è una frase tipica tra i dipendenti delle aziende nei momenti di pausa. Ma Anche all’interno di scuole, ospedali e altri luoghi pubblici. E sono proprio i consumatori degli snack veloci ...

Cosa significa il finale di Young Sheldon per The Big Bang Theory : una rivelazione Che influenza il futuro della serie? : Sappiamo quanto The Big Bang Theory e il suo spin-off siano molto legati tra loro, ma il finale di Young Sheldon ha lanciato una grossa bomba che potrebbe sconvolgere o quantomeno anticiparci ciò che accadrà nella dodicesima - e forse ultima - stagione della longeva comedy CBS. Attenzione: spoiler sul finale di Young Sheldon e su The Big Bang Theory. L'episodio conclusivo della prima stagione della serie incentrata sull'infanzia di Sheldon ...

Hunziker cita Madre Teresa - ma lo scatto hot scatena le critiChe : "Cosa c'entra con una tua foto mezza nuda?" : "Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l'hai fatta". In un post pubblicato sul suo account Instagram, Michelle Hunziker ha accompagnato una sua foto, di rosso vestita, con una citazione di Madre Teresa di Calcutta. La combinazione non è stato gradita dagli utenti del social, che hanno giudicato troppo hot lo scatto, accostato alle parole della santa.Nella foto, Michelle è sorridente ...

Jihad - cosa significa una parola Che per noi è guerra : La recente storia della coppia francese che voleva dare al proprio bambino il nome Jihad ha scatenato nuove polemiche spesso legate al vero significato di questo termine e sul suo utilizzo. Per il giudice del tribunale di Tolosa il nome potrebbe avere delle conseguenze negative sulla vita del bambino e per questo motivo ha chiesto la sostituzione con il nome di Jahid. Secondo la legge francese i genitori possono scegliere per i loro figli il ...

zecChe morso nord cosa sapere : Con l’arrivo della bella stagione aumenta sempre di più la voglia di trascorrere le giornate all’aria aperta, praticando campeggio, trekking, arrampicate e passeggiate o gite in mountain bike immersi nella natura. La primavera porta però con sé anche un rischio poco noto: il morso di zecca, parassita che può rivelarsi insidioso per la salute di adulti e bambini. E' importante quindi sapere come ...

Marco Liorni cacciato via dalla Rai? Ecco perché e cosa succederà Video : Potrebbero esserci delle grandi manovre in casa Rai [Video] a partire dalla prossima stagione televisiva e uno dei conduttori a farne le soese potrebbe essere Marco Liorni, che attualmente stiamo vedendo al timone de La Vita in diretta, il rotocalco del pomeriggio di Raiuno che quest'anno non ha decollato in termini di ascolti, nonostante le modifiche apportate alla trasmissione per renderla maggiormente competitiva anche se idonea alla mission ...

Cosa c'è nel nuovo BergamoPost Che dall'11 maggio è in edicola : Per lo sport, invece, focus sulla nuova era del Volley Bergamo, che inizia , finalmente, l'avventura targata Formaggi Zanetti. Nel campo maschile, invece, sono tanti i punti di domanda attorno alla ...

“Hai avuto più calciatori te Che un ct della nazionale”. Mario Balotelli si scaglia contro la sua focosa ex Fanny Neguesha : C’è chi lascia in maniera pacifica, chi mette di mezzo avvocati e giudici tutelari e chi poi invece sputa tutta la propria frustrazione sui social, specialmente su Instagram. Non parliamo a caso, ci limitiamo a raccontare quello che sta succedendo tra super Mario Balotelli e una sua focosa ex: la splendida quanto imprevedibile Fanny Neguesha. I due si sono lasciati da tempo e hanno al loro fianco nuovi compagni ma dal botta e risposta su ...

Vanità - aggressività - megalomaniaChe cosa rivela la firma di TrumpL'analisi dei grafologi su Donald : La firma di Donald Trump? Nasconde un’esuberanza vitale che lo porta alla megalomania, alla vanità, alla pretesa di superiorità. L'analisi di esperti grafologi sulla scrittura del presidente Usa Segui su affaritaliani.it

Che cosa ci vorranno dire coi loro look? Ce lo svela una psicologa della moda : Una pioniera della psicologia della moda. Così si definisce Dawnn Karen, 29 anni, un master in al Teachers College della Columbia University e una cattedra in psicologia al Fashion Institute of Technology di New York. Consulente per diversi brand di abbigliamento, fonda il proprio mestiere su un’idea: non conta molto come i tuoi vestiti ti fanno apparire, ma come ti fanno sentire. Così, con la sua visione originale, ha contribuito all’evoluzione ...

MiChelle Hunziker posta una foto e cita Madre Teresa di Calcutta - le critiChe dei follower : “Cosa c’entra la scollatura con la frase?” : “Non ho capito bene il collegamento tra la frase di Teresa di Calcutta e la foto sopra mezza nuda”: è uno dei commenti apparsi sotto a un post di Michelle Hunziker nel quale la conduttrice cita Madre Teresa di Calcutta: “Le cicatrici sono il segno che è stata dura. Il sorriso è il segno che ce l’hai fatta…”, scrive Michelle. E molti utenti hanno notato che la conduttrice indossa una giacca con una scollatura molto ...

Che cosa c'è sul Cittadino di giovedì 10 maggio 2018 : Di sport in sport, il nuoto: ci sono voluti vent'anni all'inizio dello scorso secolo per avere la prima piscina all'aperto e ne sarebbero poi occorsi altri venti per avere il primo impianto coperto: ...

Milan - c’è anChe qualcosa da salvare : tifosi rossoneri commoventi - solo applausi per la squadra nonostante la debacle : La serata di oggi ha regalato grosse emozioni con la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, netto risultato di 4-0 ma partita che è stata nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma, per la Juventus invece super Buffon. Doppietta del difensore Benatia, autogol di Kalinic e rete di Douglas Costa, i bianconeri hanno alzato meritatamente il trofeo ma il risultato può essere considerato bugiardo. Grande reazione da parte dei ...