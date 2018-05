C’è stato un accoltellamento a Parigi

Kimi Raikkonen - GP Spagna 2018 : “Dobbiamo capire qual è stato il problema. C’è del lavoro da fare” : “Non è stato un venerdì lineare“. L’ammissione è arrivata proprio per bocca di Kimi Raikkonen, ai microfoni di Sky Sport F1 HD. Il pilota finlandese ha terminato con anticipo la seconda sessione, per un problema alla power unit che ha portato il box a chiedergli di spegnere la macchina. “Non so cosa è successo. C’è stato un problema che mi ha costretto a fermarmi ma dobbiamo ancora capire cosa è stato“. La ...

Liberato - in 20mila a Napoli per il concerto del rapper senza volto : chi c’era (e come è stato) : Sono le 20.40, il tramonto inizia a venare di rosso il cielo azzurro su uno dei lungo mare più belli al mondo, quando dal mare a bordo di un gommone, con tre sosia incappucciati, arriva Liberato per salire sul palco del suo primo concerto a Napoli. Ad aspettarlo ci sono 20.000 anime venute da ogni parte d’Italia per assistere a un evento destinato a essere ricordato, anche se è rimasto deluso chi sperava di conoscere l’identità dell’anonimo ...

Biotestamento - ieri a Modena è stato applicato per la prima volta. Ma C’è ancora da lavorare : Una donna da mesi in coma, alimentata artificialmente, incapace di comunicare; un padre ottantenne che ottiene dal Tribunale di Modena di essere nominato amministratore di sostegno della figlia, con il consenso degli altri familiari: è questa una prima applicazione della legge sul Biotestamento, che dà al tutore non solo il potere di amministrare i beni della figlia ma anche quello di assumere decisioni in materia sanitaria, accettando o ...

Governo - Giorgetti (Lega) : “Battuta su Di Maio? Smentita dall’incontro che C’è stato un minuto dopo” : “La battuta su Di Maio? È stata Smentita dall’incontro che c’è stato subito dopo. Ce l’ha chiesto Mattarella di confrontarci”. l’ha detto Giancarlo Giorgetti, capogruppo alla Camera della Lega, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano di confermare la frase riportata da alcune agenzie di stampa “Di Maio non conta un cazzo“. L'articolo Governo, Giorgetti (Lega): “Battuta su Di Maio? Smentita ...

“No - non ti voglio”. Grande Fratello - e la coppia scoppia. Sembrava che fosse l’amore più sicuro per sbocciare. Ma dopo l’ultimo faccia a faccia C’è stato il clamoroso rifiuto. La dinamica che ha diviso i fan : Erano in molti, fin dall’inizio a sognare una probabile storia d’amore tra i due ma a quanto pare non è aria. dopo una settimana vissuta quasi in simbiosi, i due si sono allontanati dopo la terza puntata del reality show. E quando lei ha fatto delle avance esplicite, lui ha subito messo le cose in chiaro. Nessun flirt, niente di romantico tra i due. I protagonisti ovviamente sono Alberto e Aida. L’imprenditore di Viterbo ha chiarito ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso/ “Con lei è stato amore solo per tre anni - Romina non c’entra niente!” : Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, il cantante di Cellino San Marco si confessa tra le pagine di Oggi: “Con lei è stato amore solo per tre anni, Romina Power non c’entra niente!”.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 18:14:00 GMT)

C’è stato un attentato suicida a Tripoli - in Libia - almeno 11 persone sono state uccise : almeno 11 persone sono state uccise a Tripoli, la capitale della Libia, in un attacco suicida contro la sede della Commissione elettorale. Un funzionario della Commissione ha raccontato che l’attacco è stato compiuto da diversi uomini: due di loro si The post C’è stato un attentato suicida a Tripoli, in Libia, almeno 11 persone sono state uccise appeared first on Il Post.

Kylie Jenner : per il compleanno di Travis Scott ha affittato una montagna russa perché lui non c’era mai stato : E aspetta di vedere la torta! The post Kylie Jenner: per il compleanno di Travis Scott ha affittato una montagna russa perché lui non c’era mai stato appeared first on News Mtv Italia.

C’è stato un piccolo crossover fra Westworld e Game of Thrones? : La nuova, attesissima stagione di Westworld, il complesso progetto su androidi e parchi tematici futuristici, ha appena fatto il suo ritorno sull’americana Hbo (e da noi su Sky Atlantic). L’ambiziosa produzione colma in qualche modo la lacuna lasciata da Game of Thrones, l’altro grande titolo del canale che tornerà invece nel 2019. Questo però non è un caso tanto che alcuni fan dalla fervida immaginazione hanno individuato un ...

“Non è vero!”. Riccardo - 20 anni - è morto così. Uno schianto terribile e per il ragazzo non C’è stato niente da fare. La madre - distrutta - avvertita mentre tornava dal lavoro. L’ennesima vita spezzata troppo presto : Vent’anni compiuti da pochi mesi e la voglia di mettersi in gioco. Era un bravo ragazzo Riccardo, gentile, volenteroso, sempre allegro e pieno di vita. Aveva la spensieratezza della gioventù ma la testa sulle spalle. «Avevamo tutto, non ci mancava nulla – dice la mamma, che non riesce a darsi pace – Il mio Riccardo era il nostro sole». Un cuore distrutto quello di Antonella Gambato, come lo è quello di papà Filippo Pozzato, ...

Falcone (LeU) vs Cazzola : “Chi è sovrano in Italia? L’economia o il popolo?”. “Non C’è stato nessun massacro dei diritti” : Bagarre a Dimartedì (La7) tra l’esponente di Liberi e Uguali, Anna Falcone, e l’ex deputato del Pdl, Giuliano Cazzola. La giurista osserva: “In un Paese che vive ormai una crisi economica pluridecennale, inizialmente silenziosa e tenuta sotto traccia, il primo effetto è stato quello del taglio sui diritti. Così l’economia ha iniziato a dettare l’agenda politica anche su quella che doveva essere la politica ...

C’è stato un terremoto in Molise di magnitudo 4.2 : Alle 11:48 di mercoledì c’è stata una scossa di terremoto di magnitudo 4.2 con epicentro a sud-est di Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso in Molise. La stima preliminare (e che potrebbe quindi variare nelle prossime ore) è dell’Istituto Nazionale di The post C’è stato un terremoto in Molise di magnitudo 4.2 appeared first on Il Post.

Amici 2018 Serale - l’eliminato della terza puntata non C’è stato : vince Irama : L’eliminato della terza puntata di Amici 2018 Serale non c’è stato Nella terza puntata di sabato 21 aprile nessuno degli undici concorrenti ancora in gara ad Amici 2018 Serale è stato eliminato. Al (non) verdetto si è arrivati come sempre grazie al meccanismo di quest’anno. Dopo che la Commissione Esterna ha proclamato vincitore della serata […] L'articolo Amici 2018 Serale, l’eliminato della terza puntata non ...