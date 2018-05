Catanzaro | tragedia in mare | due ragazzi muoiono tentando di recuperare un pallone

Tragedia in casa a Catanzaro - fiamme da un fornello : donna muore bruciata viva : Il cadavere della vittima, che viveva da sola, scoperto dal figlio che era preoccupato per il fatto che non riusciva a mettersi in contatto con la madre.Continua a leggere

Dodicenne si toglie la vita a Catanzaro : la tragedia del Primo Maggio : Sembrava un giorno di festa come altri, un giorno di svago o di riposo. Invece s'è vestito di tragedia assurda e al momento ancora poco comprensibile. Si può decidere di scomparire dal mondo ad appena dodici anni? In queste ore è la domanda principale che si fanno in tanti, non solo a Catanzaro, teatro di un suicidio che ha lasciato il segno in maniera drammatica. Primo Maggio con tragedia a Catanzaro, città in queste ore scossa dal gesto di una ...