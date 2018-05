Catanzaro | due ragazzi morti per recuperare un pallone

Catanzaro - tragedia in mare : due ragazzi muoiono tentando di recuperare un pallone : I due giovani, di circa 25 anni e originari del Gambia, si erano tuffati in acqua per recuperare un pallone col quale stavano giocando sulla spiaggia. Dispersi da ieri pomeriggio, i corpi dei due ragazzi sono stati avvistati e recuperati questa mattina all'alba dall'elicottero della regione Calabria.Continua a leggere

