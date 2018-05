Caso di meningite all' ospedale di Terni

Meningite - nuovo Caso in Sardegna : paziente in miglioramento : Si conferma in buone condizioni di salute e non presenta febbre, l’operaio di 41 anni trasferito dall’ospedale Sirai di Carbonia, nel Sulcis, al Santissima Trinità di Cagliari per sepsi da meningococco. Lo fa sapere l’Azienda per la tutela della salute della Sardegna (Ats), che ha già avviato le indagini previste per casi di questo genere. Al momento – spiegano – non risultano contatti con persone colpite da ...

Meningite - Caso in una scuola di Verona/ Studentessa ricoverata : avviata la profilassi : Una Studentessa dell'istituto tecnico di Lorgna-Pindemonte (Verona) di corso Cavour, è stata ricoverata all'ospedale per Meningite da meningococco. Per fortuna è fuori pericolo(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 12:54:00 GMT)

L'assessore Arru sul Caso "Meningite" : non c'è alcuna epidemia : nessuna epidemia. Non c'è allarme meningite in Sardegna. E' quanto ribadito questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, dalL'assessore della Sanità, Luigi Arru, insieme con il direttore ...

Meningite - nuovo Caso a Cagliari : 21enne è grave : “E’ grave e la prognosi è riservata”. E quanto spiega il bollettino della Asl di Cagliari in relazione al caso del giovane di 21 anni ricoverato nel Reparto di malattie infettive dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. “Si tratta di una setticemia da meningococco. Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica ha già avviato tutte le procedure previste dal caso e la profilassi sulle persone che hanno avuto contatti ...

Nuovo Caso meningite. Un ricovero di un giovane di Gesico : E' il secondo episodio di infezione in pochi giorni. Il caso è stato segnalato all'Istituto Superiore di Sanità. Il giovane da un paio di giorni accusava febbre e dolori. E' stato portato al Pronto ...

Meningite - grave un 19enne : altro Caso a Cagliari - e scatta l'allarme : Dopo il caso di Giovanni Mandas, un altro giovane colpito dalla Meningite: accade a Gesico, in provincia di Cagliari, dove un ragazzo di 19 anni è ricoverato in gravi condizioni nel...