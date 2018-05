Blastingnews

: Calabria, giovane muore per recuperare un pallone - nig45 : Calabria, giovane muore per recuperare un pallone - Strill_it : di Grazia Candido – Forza Italia continua a crescere mettendo dentro due personalità reggine impegnate sul territor… - ex_giovane : 'A Frisell L'aglio strofinato con gentilezza, poi la bagni, poco. A pummarol non va tagliata e condita e poi mess… -

(Di sabato 12 maggio 2018) Nella giornata di oggi 11 maggio una grave tragedia si è verificata inVIDEO dove unragazzo è annegato cercando diilfinito in mare.dopo essersi tuffato in mare Poche ore fa unragazzo di origine straniere è annegato nei pressi della citta' di Catanzaro. Dalle prime informazioni che ci giungono sembrerebbe che ilsi fosse recato insieme al fratello sulla spiaggia per trascorrere alcune ore di relax e insieme allo stesso fratello hanno deciso di giocare a calcio. Dopo qualche minuto però ilè finito in mare e per questo motivo ilsi è tuffato per cercare di recuperarlo. Qualcosa sarebbe andata però storta e il ragazzo non è riuscito più a riemergere. Il fratello cercando di salvarlo si è tempestivamente tuffato, purtroppo però non è riuscito ad individuarlo. Sul luogo si sono recati quindi ...