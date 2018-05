Cabrini | “alzare livello della rosa deve essere obiettivo della Roma”

calcioweb.eu

(Di sabato 12 maggio 2018) “Per portare avanti una squadra in Italia e nelle coppe europee facendo risultati eccezionali, devi avere unanon soltanto ricca ma con giocatori di qualità. Alzare ilquindi l’Roma perpiù competitiva in Italia, perché in Champions League ha fatto miracoli, superando il Barcellona e sfiorando l’impresa con il Liverpool, ma poi non era semplice chiedere a Di Francesco di primeggiare anche in Serie A”. Sono le parole di Antonioa Tele Radio Stereo sulla stagionesquadra di Di Francesco. “Roma e Napoli più che pensare a cosa farà la Juventus, più che chiedersi se finirà fisiologicamente il ciclo bianconero, a come sostituirà Buffon o come preparerà il futuro addio di Chiellini e Barzagli, devono interrogarsi sul loro futuro. Chi insegue ha la certezza che la Juventus rimarrà competitiva ...