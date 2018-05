Bundesliga | Borussia Dortmund e Hoffenheim in Champions League GOL E HIGHLIGHTS della

Probabili formazioni Hoffenheim – Borussia Dortmund - 34^ Giornata Bundesliga 12-05-18 : Ultima Giornata di fuoco in Bundesliga, dove Hoffenheim e Borussia Dortmund si giocheranno tutto per ottenere la qualificazione in Champions League (aspettando anche il risultato di Bayer Leverkusen – Hannover). Alla Rhein-Neckar-Arena, le 2 formazioni si giocano gli ultimi 2 posti per entrare nella competizione “dalle grandi orecchie”. Al momento la classifica dice Borussia avanti di 3 punti e con una miglior differenza ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Mainz - 33^ Giornata Bundesliga 5-05-18 : Si prospetta un sabato di fuoco al Signul Iduna Park nella sfida tra Borussia Dortmund e Mainz, entrambe, nonostante manchino 2 giornate al termine della Bundesliga, in cerca del loro obiettivo. I gialloneri, con il pareggio a Brema, non hanno approfittato dello stop dello Schalke 04 contro il Mönchengladbach, e hanno anche riaperto la lotta per il terzo e quarto posto, visto che l’Hoffenheim è salito in quarta posizione, a soli 3 punti ...

Probabili formazioni Werder Brema – Borussia Dortmund - 32^ Giornata Bundesliga 29-04-18 : Sfida di fuoco a 3 giornate dalla fine della Bundesliga al Weserstadion tra Werder Brema e Borussia Dortmund, dove si decideranno le sorti di entrambe le formazioni. I gialloneri hanno stravinto lo scontro diretto con il Bayer Leverkusen per 4-0; in questa gara, si è messo in vetrina il giovane inglese Jadon Sancho, che ha aperto le marcature e ha spianato la strada alla vittoria con una grande prestazione, senza far rimpiangere ...

Bundesliga : il Borussia Dortmund travolge il Leverkusen : Il Borussia Dortmund ha travolto 4-0 il Leverkusen e si porta a -1 dal secondo posto dello Schalke, impegnato domenica a Colonia. Pesante ko interno del Lipsia, battuto 5-2 dall’Hoffenheim che scavalca proprio i padroni di casa al 5/o posto. Sconfitta interna anche per il Francoforte che cede 3-0 all’Hertha, mentre continua la marcia trionfale del Bayern Campione di Germania che passa 3-0 ad Hannover. L'articolo Bundesliga: il ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen - 30^ Giornata Bundesliga 21-4-18 : La 30^ Giornata della Bundesliga è rappresentata sicuramente dallo scontro diretto tra Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, che si svolgerà al Signul Iduna Park sabato 21 Aprile alle 18.30. I gialloneri devono salvare una stagione, che rischia sempre più di diventare catastrofica. La doppia sconfitta, prima l’umiliante 6-0 coi rivali e i neocampioni del Bayern Monaco, poi la caduta nel derby dell’ultimo turno contro lo ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Borussia Mönchengladbach - 29^ Giornata Bundesliga 14-4-18 : La 29^ Giornata di Bundesliga offre l’interessante gara all’Allianz Arena tra il Bayern Monaco, neocampione di Germania, contro il Borussia Mönchengladbach. Le 2 squadre arrivano a questa sfida con motivazioni e con stimoli completamente diversi. I bavaresi hanno ottenuto settimana scorsa la matematica certezza del ventottesimo titolo (il sesto di fila) vincendo ad Augusta per 4-1 e hanno ottenuto l’accesso alle ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Stoccarda - 29^ Giornata Bundesliga 8-4-18 : Nel primo dei 3 posticipi della 29^ Giornata di Bundesliga, il Borussia Dortmund ospiterà al Signal Iduna Park domenica pomeriggio lo Stoccarda. I gialloneri vengono dall’umiliante 6-0 subito all’Allianz Arena da parte del Bayern Monaco, che ha chiuso le ultime speranze di reinserirsi in qualche modo nella lotta per il titolo. Inoltre, lo Schalke 04 ha allungato e dietro si è fatto sotto il Lipsia. L’obiettivo degli ...

Probabili formazioni Bayern Monaco – Borussia Dortmund - 28^ Giornata Bundesliga 31-3-18 : Un sabato di fuoco attende il 28^ turno della Bundesliga, con la “classicissima” alle 18 tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund, all’Allianz Arena, una sfida che storicamente promette già spettacolo, ma che può regalare già un verdetto pesante in questa stagione. I bavaresi, con una vittoria e il contemporaneo risultato non positivo dello Schalke 04 (che giocherà alle 15), potrebbero già festeggiare oggi ...

Bundesliga - risultati e gol della 27giornata : vince il Borussia - colpo Colonia : Il sabato, in Bundesliga, era stato ricco di gol. Le emozioni non sono mancate nemmeno quest'oggi nelle due gare che, in attesa dell'ultima sfida tra il Lipsia e la capolista Bayern Monaco, hanno ...

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Hannover - 27^ Giornata Bundesliga 18-3-18 : Al Signula Iduna Park, il Borussia Dortmund tenta il riscatto dopo l’eliminazione in Europa League ospitando l’Hannover. I gialloneri sono usciti malamente dalla competizione europea, perdendo il confronto con il non irresistibile Salisburgo; lo 0-0 di giovedì sera non è bastato per passare il turno a causa della vittoria esterna degli austriaci per 2-1 nel match di andata. Gli uomini di Stoger hanno solo il campionato da ...

Bundesliga : il Borussia Dortmund vince e vola al terzo posto : La squadra di Stoger batte 3-2 l'Eintracht Francoforte: decisivo Batshuayi nel recupero. Stoccarda e Lipsia pareggiano senza reti

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Eintracht Francoforte - 26^ Giornata Bundesliga 11-3-18 : La 26^ Giornata della Bundesliga, offre un importantissimo scontro diretto tra il Borussia Dortmund e la sorpresa Eintracht Francoforte. Al Signul Iduna Park, andrà in scena la sfida tra le 2 terze forze del campionato, entrambe a 42 punti e momentaneamente scavalcate dallo Schalke 04, vittorioso ieri sera nell’anticipo sul campo del Mainz. I giallo neri vengono da un periodo non proprio esaltante; gli uomini di Stoger hanno ottenuto solo ...